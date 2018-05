FLN : Changements dans la composante du BP

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, a annoncé, hier à Alger, d'importants changements concernant 15 membres de la composante du Bureau politique du parti. Il s'agit de l'entrée de nouveaux membres, dont la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia, l'ex-ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, le président du groupe parlementaire FLN à l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Lakhdari, et le président de la commission de la santé au niveau de l'APN, Mohamed Bouabdellah, et du maintien des figures connues, à l'instar de Leila El Teib, Mustapha Boumehdi et Mohamed Badaida, ainsi que le député de la wilaya de Tamanrasset, Ahmed Kemmama.