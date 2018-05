Plan national de développement du tourisme : Les pôles d'excellence privilégiés

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, à Djelfa, que la wilaya est un "pôle touristique d'excellence" et a sa place sur la carte touristique nationale. "La wilaya de Djelfa a sa place sur la carte touristique nationale", a indiqué le ministre en marge d'une visite de travail dans la région, soulignant son intégration au titre du Plan national de développement du tourisme en tant que pôle régional englobant nombre de wilayas, et ce, au vu de son potentiel naturel (entre paysages enchanteurs et forêts), et la disponibilité en son sein de zones thermales, outre sa richesse cultuelle, a ajouté M. Benmessaoud. Le ministre, qui avait visité nombre de projets d'investissement dédiés au tourisme thermal, s'est notamment rendu à la source thermale de la commune de Charef, à 50 km à l'Ouest de Djelfa, où il a signalé l'existence, dans la région, de "trois sites thermaux" qui doivent être impérativement exploités pour "encourager cette forme de tourisme", a-t-il souligné. Ceci d'autant plus que la wilaya s'apprête, a-t-il dit à ce propos, à réceptionner deux projets dans ce domaine "dans les prochains mois", ajoutés à un nombre de contrats de concession accordés pour cette forme de tourisme. Toujours dans la commune de Charef, M. Benmessaoud a visité une exposition artisanale abritée par une tente traditionnelle, où lui a été présenté un exposé sur les Plans d'aménagement touristique des zones d'expansion touristique de Hammam Charef, de la source El Mesrane de Hassi Bahbah et la forêt Sin Elba. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a entamé sa visite par l'inspection du chantier d'un hôtel 4 étoiles en réalisation, au chef-lieu de wilaya, un investissement privé dont il est attendu le renforcement, en lits supplémentaires, des capacités d'accueil de la wilaya. Un autre investissement privé, représenté par un projet de réalisation d'un espace récréatif, à la forêt Sin Elba (à 5 km à l'ouest de Djelfa), a fait l'objet également d'une visite du ministre. Sur place, M. Benmessaoud a salué ce genre d'initiatives "que l'on se doit d'exploiter pour faire de la forêt un espace de villégiature pour les familles et pour les amoureux de la nature". Sachant que cette forêt fait partie du barrage vert datant d'une quarantaine d'années.