Réalisation de la raffinerie de Hassi-Messaoud : Sept offres techniques présentées

Sept sociétés ont présenté des dossiers techniques suite à l'appel d’offres émis par la Sonatrach pour la réalisation d’une nouvelle raffinerie de pétrole brut à Hassi-Messaoud (Ouargla), a indiqué hier un communiqué de la compagnie pétrolière nationale. D'un total de18 sociétés qui ont retiré le dossier d’appel d’offres national et international restreint, publié le 13 novembre 2017, par le Bulletin des appels d'offres du secteur de l'Energie et des Mines (BAOSEM), 7 sociétés ont présenté des dossiers techniques, a précisé la même source. Il s'agit du Groupement SINOPEC/CTI, le Groupement PETROFAC/GS, le Groupement TECNICAS REUNIDAS/ SAMSUNG Engineering, la société China Huanqui Contracting & Engineering (HQC), la société HYUNDAI Engineering, MAIRE TECNIMONT/PETROJET et HUALU Engineering. La Commission d’ouverture des plis de la Sonatrach qui s’est réunie aujourd'hui devrait transmettre ces dossiers au Comité d’évaluation des offres techniques, selon le communiqué. Pour rappel, cette nouvelle raffinerie de pétrole brut à conversion profonde d’une capacité de 5 millions de tonnes par an devrait se situer à Haoud El Hamra à Hassi-Messaoud dans la wilaya de Ouargla. Ce projet s’inscrit dans le projet de transformation "SH 2030", il permettra d’augmenter la capacité de raffinage du pays, et de couvrir davantage les besoins nationaux en produits raffinés.