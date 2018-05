Fin des épreuves du BEM : Sur un sentiment de satisfaction générale

L’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) session 2018 s’est achevé, hier, par les épreuves des mathématiques, sciences naturelles et langue amazighe pour les candidats concernés. Près de 595.865 élèves, représentant 52,45% de filles et 47,55%

de garçons, se sont présentés à l’édition 2018 qui s’est déroulée, de l’avis de tous, dans de bonnes conditions d’organisation.



La majorité des candidats abordés par les différents médias à la sortie des centres d’examen ont affirmé que les différentes épreuves de ces trois journées ont été abordables pour ceux qui ont travaillé de façon normale et continue durant l’année scolaire. Ils ont également affirmé être satisfaits concernant les sujets d’épreuves du dernier jour, notamment les mathématiques qui, selon eux, « étaient abordables et à la portée de tous ».

Dans l’ensemble, les épreuves étaient abordables pour toute personne qui a révisé et travaillé normalement durant l’année dans l’espoir d’obtenir le précieux sésame qui ouvre la porte du secondaire. Cet avis a également été partagé par des enseignants abordés à la sortie de plusieurs centres d’examens qui ont confirmé le fait que les sujets des épreuves du BEM 2018 étaient à la portée de chaque élève qui a travaillé de manière continue durant l’année, précisant que les questions figurent dans le programme scolaire, et qu’«il n’y avait ni piège ni des questions ambigües». Il faut dire que toutes les conditions ont été réunies pour assurer le bon déroulement de cet important examen de fin de cycle moyen. En effet, durant les trois jours d’examen du BEM, aucun incident, minime soit-il, n’a été relevé.

Le coup d'envoi a été donné comme d’habitude par la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, depuis les wilayas de Laghouat et de Djelfa. La ministre avait insisté sur

« l’importance de réunir les conditions de sécurité visant à assurer le bon déroulement de ces épreuves», appelant les principaux concernés «à faire preuve de vigilance et au respect scrupuleux des lois en vigueur en la matière».

Mme Benghebrit, qui s’est exprimée lors d’un point de presse en marge du coup d'envoi officiel des épreuves du BEM, a affirmé qu’il n'y a pas eu de fuites de sujets du brevet d'enseignement moyen. Pour la première responsable, d’énormes efforts ont été consentis pour faire barrière à tous les cas de fraude durant les examens, faisant part de la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés pour mettre fin à ces pratiques et contrecarrer toutestentative de «porter atteinte» à l'image des examens nationaux. Des mesures rigoureuses ont été prises par le ministère en vue de sécuriser les examens et lutter contre la fraude. Il s’agit, notamment, de la réduction du nombre de centres de conservation de sujets, de l'interdiction d'entrée des véhicules dans les centres de déroulement des épreuves en plus de l’obligation pour les surveillants de ne pas s’asseoir durant les épreuves, et cela pour rester vigilants.

Ceci, en plus du refus d'entrée des retardataires et le retrait des téléphones portables et de tous moyens de communication.

Il convient de noter que les candidats au BEM 2018 devront patienter jusqu’au 18 juin prochain pour connaître leurs résultats. Sont admis d’office en première année secondaire les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 au BEM. Pour ceux ayant obtenu moins de 10/20 au BEM, leur note d’admission au lycée sera comptée sur la somme de la moyenne annuelle de la quatrième année et celle obtenue au BEM divisée par deux.

Kamélia Hadjib