Santé et liste des fêtes légales : adoption des projets de loi

La consécration de Yennayer, un acquis pour tout le peuple algérien

Après moult débats, les membres du Conseil de la nation se sont joints aux députés de la chambre basse du Parlement et ont voté à la majorité, le projet de loi relatif à la santé, en présence du ministre de tutelle.

Avec 121 voix favorables contre deux « Non » et zéro abstention, le texte est largement passé. « Avec l’adoption de cette loi, nous allons entamer réellement la réforme du secteur de la santé. Et pour cela, nous comptons sur la contribution et l’implication de toutes les forces vives, soit les professionnels et les partenaires sociaux», s’est félicité le professeur Mokhtar Hasbellaoui devant les journalistes, au sortir de la séance consacrée au vote de deux textes, le second étant celui fixant la liste des fêtes légales.

Pour le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, la première étape à accomplir à présent reste la préparation des textes réglementaires de cette nouvelle loi. « Une fois ce stade dépassé, nous nous fixerons une période de transition de deux ans pour garantir un système de santé moderne et efficient, et doté d’un arsenal juridique fort et adapté aux grandes mutations qui s’opèrent dans notre pays, suivant les orientations du Président de la République », a-t-il commenté, estimant au passage que cette loi sur la santé constitue la « clé » de « l’efficience», qui garantira la valorisation des compétences et des capacités des acteurs du secteur.

Le Pr Hasbellaoui a rappelé par ailleurs que la nouvelle loi sur la santé va « consacrer » la garantie du droit aux soins à toutes les Algériennes et à tous les Algériens à travers un secteur public « encadré » et la gratuité des soins à tous en réduisant notamment les disparités dans les régions, de sorte que l’accès à ce droit ne soit pas monopolisé. « Le secteur public est le nœud gordien de cette loi, même si le privé ne sera pas négligé. Les deux secteurs doivent œuvrer en coordination pour assurer la complémentarité », a-t-il expliqué. Le ministre de la Santé a également évoqué la réhabilitation, à la faveur de l’adoption de ce texte, du médecin généraliste et soutient que ce dernier sera même « l'axe » autour duquel les soins seront organisés. Il a assuré au final que la loi sur la santé accorde une « grande » importance à la protection et à la promotion de la santé des citoyens.

Parmi les principales dispositions contenues dans la future loi sur la santé, on citera le « renforcement » du service public de santé en le rendant « plus accessible » et

« plus performant », l’exploitation à « bon escient » des capacités du secteur privé et l'offre de soins qu'il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les « meilleures » conditions.



Yennayer officiellement fête nationale



Au cours de la même séance, les membres du Conseil de la nation ont adopté également le projet de loi modifiant et complétant la loi définissant la liste des fêtes légales introduisant le jour de l'an amazigh (12 janvier) comme fête nationale et journée chômée payée. Présidée par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, la séance de vote s'est déroulée en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.

À l'issue du vote, le ministre du Travail a précisé que «le mérite dans la consécration du jour de l'an amazigh comme fête nationale revient au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a réussi, grâce à sa vision éclairée, à promouvoir nos constantes nationales en les consolidant sur le plan constitutionnel et en les mettant à l'abri des manœuvres». «La consécration de cette fête nationale, qui intervient en application des orientations du Président de la République, est un acquis pour tout le peuple algérien», a affirmé le ministre, ajoutant que cette décision «scelle l'appropriation, par le peuple algérien tout entier, de tamazight comme ciment de notre unité nationale».

S. A. M.