Algérie Poste : Le premier bureau ambulant suscite l’intérêt des citoyens

Algérie-Poste a lancé, à l’occasion du mois de Ramadhan, son premier bureau de poste ambulant. Présenté comme le premier du genre en Algérie et en Afrique, ce bureau mobile a été ouvert au public tout récemment, au niveau de la promenade des Sablettes à Alger, suscitant ainsi, la curiosité des citoyens. Le bureau de poste mobile a été « pris d’assaut juste après l’iftar (rupture du jeûne) par les citoyens venus profiter de ce site de détente et de loisirs et des services d’Algérie Poste jusqu’à minuit», rapporte l’APS. Et d’après le chargé de guichet de ce bureau mobile, Boudraa Bilal, « depuis le lancement de l’opération le 24 mai dernier, plus de 300 millions de centimes ont été retirés du bureau qui s’alimente quotidiennement à partir du bureau de poste de Hussein Dey».

«Plus de 600 citoyens se sont rapprochés du bureau pour effectuer diverses opérations (retrait, dépôt par chèque ou carte monétique Edahabia», a indiqué pour sa part le chef du bureau de poste ambulant, Dahache Abdelkrim. «Le bureau de poste ambulant des Sablettes est doté des moyens technologiques les plus modernes pour offrir aux clients différents services, notamment le retrait d’espèces, de 21h00 à minuit», a déclaré, de son côté, le directeur de communication d’Algérie-Poste, Mizari Nafaâ, qui a estimé que ce bureau de poste mobile permettra de réduire «la pression sur les bureaux de postes principaux et de proximité». Le même responsable a fait savoir que «d’autres unités de ce type seront produites pour couvrir les autres régions du pays, notamment dans les espaces publics qui connaissent une forte affluence en été». Selon la même source, «le bureau ambulant d’Algérie Poste est installé dans un bus fabriqué par la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) et doté de tous les équipements nécessaires pour offrir des services de poste aux clients en toute sécurité. Un passage permettant aux personnes aux besoins spécifiques d’accéder au guichet a été aménagé». Le bureau de poste est doté «de tous les équipements modernes nécessaires pour assurer aux clients un service de qualité à la hauteur de celui prodigué par les bureaux ordinaires d’Algérie-Poste», a affirmé l’ingénieur informatique chargé du contrôle du système informatique au même bureau. L’objectif de cette initiative est de faciliter aux clients d’Algérie-Poste l’accès aux différents services financiers et postaux en un temps record, et de leur épargner la surcharge enregistrée généralement durant le mois de Ramadhan où un regain d’activités est observé au niveau des bureaux de poste, notamment à l’approche de la fête de l’Aïd.



97 milliards DA de retrait durant la première semaine du Ramadan



Par ailleurs, faut-il le rappeler, les Algériens ont retiré pas moins de 97 milliards de dinars durant la première semaine du mois de Ramadhan, selon M. Benyoum Hadj Ahmed, directeur central à Algérie Poste, qui fera état d’un programme exceptionnel mis en place par la direction générale d’Algérie Poste à l’occasion du mois sacré. Ce programme vise à assurer une alimentation en argent (distributeurs et guichets) continuelle. A ce titre, 106 milliards de dinars ont été mis à la disposition des citoyens durant la première semaine de Ramadhan. Quelques jours avant le début du mois béni, Abdelkrim Dahmani, directeur général d’Algérie Poste, a prévu le retrait d’environ 358 milliards de dinars durant le Ramadan 2018. Dans ce sens, le patron de la Poste algérienne a annoncé l’activation d’un dispositif afin de répondre aux importants retraits de liquidités opérés par les titulaires de compte CCP, chiffrés à plus de 3 millions/jour. En 2017, les Algériens ont retiré plus de 290 milliards de dinars durant le mois béni. Un mois où les dépenses des ménages explosent. Selon la Fédération algérienne des consommateurs, les Algériens dépensent jusqu’à plus de quatre fois que le salaire minimum garanti (SNMG). Une situation qui ne laisse aucun autre recours aux familles algériennes, sauf celui de l’endettement.

Salima Ettouahria