Nouvelle aérogare d’Alger : taux d’avancement de 87%

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaàlane, a déclaré que le taux d’avancement de la nouvelle aérogare d’Alger a atteint 87%. Le ministre a effectué mardi dernier une visite d’inspection du chantier du projet d’extension de l’aéroport international Houari-Boumediène. Il s’est également rendu sur le projet de voie ferrée devant relier la nouvelle aérogare à la station de Bab Ezzouar sur une distance de 2,8 km avec un tunnel de 1,4 km et une station souterraine à deux étages.

M. Zaâlane a insisté à ce sujet sur le respect des délais de réalisation et ce par l’intensification et la coordination des efforts de tous les intervenants. Selon les récentes déclarations de M. Tahar Allache, président-directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA), la conception de la nouvelle aérogare est une nouveauté et tous les équipements sont de dernière génération. A noter que le coût global de cette nouvelle zone du terminal passagers est estimé à 74 milliards de DA et s’étale sur une superficie de 20 hectares. La nouvelle aérogare sera dotée d’un parking de 4.500 places, de 3 parkings avions et voies de circulation d’une superficie de plus de 424.000 m2, de 120 points d’enregistrement, de 84 guichets de contrôle et de 9 tapis roulants. Selon le ministre, ce projet devrait être réceptionné fin 2019 ou début 2020. Le financement est assuré, rappelons-le, par l’Entreprise de gestion des aéroports d’Alger à hauteur de 45 milliards de DA tandis que le reste est financé par le Trésor public. Cette nouvelle aérogare, dont les travaux ont été confiés à la société chinoise CSCEC assurera un trafic de 10 millions de passagers/an et gérera 1.800 bagages/heure.

S’agissant de l’extension de la ligne de métro d’El Harrach-Centre à l’aéroport d’Alger le taux d’avancement des travaux a atteint 35% depuis son lancement il y a 14 mois. La ligne de 9,5 km est composée de 9 stations et de 10 puits de ventilation, les travaux sont pris en charge par l’entreprise publique Cosider. Ce projet devrait être réceptionné fin 2019 ou début 2020.

Tahar Kaidi