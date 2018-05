Eradication de l’habitat précaire dans la capitale : Défi relevé

«La wilaya d'Alger a pu éradiquer, à partir de 2014 jusqu'à janvier 2018, plus de 316 bidonvilles et reloger plus de 44 000 familles», indique un rapport intitulé «Alger, Capitale sans bidonvilles», dont El Moudjahid détient une copie.

C’est là, le fruit des 23 opérations de relogement qu'a connues la capitale au cours de cette même période tout juste évoquée. Il convient de signaler que ces 316 bidonvilles éradiqués faisaient partie d’un total de 569 sites de bidonvilles occupés, en 2007, par 58.468 familles. Le document révèle également que «l'éradication de ces 316 sites de bidonvilles d'Alger a permis de récupérer plus de 460 hectares de terrains, cédant la place à l'édification de projets structurants de la capitale tels le campus universitaire de Mahelma et le viaduc d'Oued S’mar».

Les projets de la Grande mosquée, la ligne ferroviaire dédoublée électrifiée Birtouta-Zéralda, l'aménagement de l'oued El Harrach, le barrage de Douéra, le siège du Conseil national économique et social, le siège du ministère des Affaires religieuses et les terrains destinés aux programmes de logements AADL, LPL et ENPI», pour ne citer que ceux là, sont autant de projets structurants de la ville d'Alger qui ont pu redémarrer après l'éradication des sites bidonvilles qui les occupaient.

Outre la récupération des terrains des bidonvilles, il y a lieu de noter qu’il a été procédé à la scolarisation près des nouveaux lieux de résidence, de plus 70.000 enfants inscrits au niveau des trois cycles de l’enseignement.

Le document est revenu également sur les sites qui abritaient des bidonvilles, citant notamment dans ce cadre Hai Eremli, qui était réputé pour être le plus vieux (son existence remonte à l’indépendance) et le plus grand bidonville de la capitale voire du pays tout entier, avec 4.000 baraques s’étalant sur 54 ha. Ce site qui est apparu, faut-il le rappeler en 1994 —lors des années de la tragédie nationale— a été éradiqué en 2015 et ses baraques ont ainsi été complètement rasées cédant la place aux projets structurants de la capitale.

Une année plus tard, les efforts se sont poursuivies avec l’éradication, au mois de mai 2016, de deux autres bidonvilles à savoir Oued El Hamiz à Rouiba (1.800 familles) et Hai Benboulaid à Hussein-Dey (400 familles). Ce bidonville Hai Benboulai» à El Magharia —dans la Daïra d'Hussein-Dey – a été démoli en présence du directeur régional de l'organisation des Nations unies pour l'Habitat (ONU-habitat), M. Alioune Badiane qui avait alors salué les efforts de l’Algérie dans le domaine de l’habitat, notamment en matière d’élimination des bidonvilles.

Les familles bénéficiaires de logements neufs ont été installées à Kourifa, El Harrach. La surface foncière ainsi récupérée (2,67Ha) sera utilisée au mieux des intérêts des riverains. Aussi, les équipements de superstructures qui faisaient cruellement défaut sont inscrits aux programmes d’urbanisation de la zone (espaces verts, terrains de jeu, écoles, etc…).

Les famille qui occupaient Hai El Kerouch à Reghaia (1.500 familles), de Kariet Echouk à Gué de Constantine (1.200 familles), du Hai Dergana mosquée à Bordj El Kiffan (400 familles), du Hai El Hoffra à Oued Esmar (1200 familles), du Hai Coco Plage à Bordj El Bahri (186 familles), du Hai Sidi Messaoud situé près de l'avenue Mohamed Belouizdad (400 familles), du Hai Omar Ouahib à Bologhine (400 familles) et Hai Edoum à Bordj El Kiffan (150 familles), ont été tous relogés dans des habitations décentes, signale la même source.

Le 26 décembre 2017, les bidonvilles de Hai Ain Zeboudja à Bouzaréah (226 familles), Hai Boualem Rouchai à Ouled Fayet (2014 familles) et « Hai Grand Rocher « à Ain Bénian (165 familles) ont été rasés simultanément, cédant un espace de 13 hectares de terrains au profit de plusieurs projets structurants des secteurs de l'hydraulique et des équipements publics. Il faut savoir par ailleurs que le bilan des opérations établies de juin 2014 au 31 décembre 2017, fait ressortir aussi que 3.059 familles ont relogés dans 372 immeubles après qu’ils habitaient dans des bâtisses menaçant ruine.

Le cas des habitants des caves et terrasses insalubres compte pour sa part 2441 familles relogées dont 1.102 occupaient les caves et 1.339 les terrasses. Il a également été procédé au relogement de 4.096 familles qui habitaient neuf quartiers populaires et 2.286 autres qui habitaient dans onze sites de chalets.

Le même document fait part aussi de 906 familles relogées après l’obtention d’avis favorable suite aux recours, de l’attribution de 853 logements publics locatifs et de 46 nouvelles cités implantés dans la wilaya d’Alger.

Soraya Guemmouri