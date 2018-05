Éclairage : Seule la réconciliation…

Dès la reconnaissance par l’Elysée du rôle «important» de l’Algérie dans le règlement de la crise libyenne, il a semblé évident que seule la voie de la réconciliation allait émerger comme la solution idoine à adopter par les participants à la Conférence de Paris sur la Libye. Cette conférence, première en son genre, atteste d’une réelle mobilisation de la communauté internationale sous l’égide des Nations unies en vue d’une solution définitive à un conflit qui s’enlise, non sans craintes de mauvaise surprise, comme cela a été tout récemment le cas à Benghazi, secouée par un attentat à la voiture piégée qui a fait 7 morts. S’il venait à se perpétuer, ce genre de scénario macabre provoquerait des conséquences gravissimes, non pas en Libye uniquement, mais également dans l’ensemble de l’espace régional, «contaminant» les États des deux rives de la Méditerranée. Les représentants de ces pays, plus particulièrement les chefs d’État, les Premiers ministres et ministres présents au sommet de Paris, ne sont que davantage conscients de l’urgence de solutionner la crise libyenne. Il y va de leur propre stabilité et de la sécurité intérieure dans leurs territoires et de ceux de leurs voisins immédiats. À un autre niveau, la Libye, par ses richesses multiples et variées, ne pourrait être écartée de la stratégie de développement socio-économique à l’échelle régionale, loin de toute velléité de spoliation où d’accaparement de ses richesses. En Libye, le rêve de la reconstruction d’un pays dévasté n’est pas une utopie, sauf que dans la réalité, cela est loin de l’être. En d’autres termes, ce qui est le plus attendu de la Conférence de Paris, c’est de promouvoir la réconciliation entres les Libyens eux-mêmes. Des accords astreignant les différentes parties à adhérer à une telle résolution seraient peut-être envisagés. Mieux, ils sont les bienvenus dans le cas où leur contenu s’inscrit dans le souci de conforter la volonté des Libyens d’aller vers la restauration d’une paix durable dans leur pays. Loin de toute ingérence de la communauté internationale qui devrait plutôt veiller à ce que la «hache de guerre» entre les frères ennemis libyens soit enterrée définitivement, cédant la place à une réelle concertation pour rebâtir et sécuriser le pays. Seule, donc, la réconciliation, comme cela a été proposé et réitéré à maintes reprises par l’Algérie, est à même de baliser le terrain pour un meilleur avenir en Libye.

Karim Aoudia