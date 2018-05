Première quinzaine de Ramadhan : 5 MILLIONS de quintaux de fruits et légumes commercialisés

«En deux semaines de ce mois de Ramadhan, plus de 5 millions de quintaux de fruits et légumes ont été commercialisés», a déclaré, hier, M. Tahar Hadj Boulenouar, président de l’Association des commerçants et artisans, lors d’une conférence de presse tenue à Alger. A cette quantité, s’ajoute la commercialisation de 400.000 quintaux de viande, blanche et rouge. Abondant en chiffres, le même responsable estime que les produits de première nécessité ont connu, en moyenne, une augmentation oscillant entre 25 et 30% par rapport à la période d’avant Ramadhan. En effet, pendant ce mois, la consommation passe du simple au double. «L’Algérien consacre plus de 60% de son salaire aux produits alimentaires», annonce M. Boulenouar. Il indique qu’entre qu’au début de ce mois béni et aujourd’hui, (hier, Ndlr), une baisse moyenne de 30 DA le kilo pour les fruits et légumes est enregistrée. Quant aux deux prochaines semaines, le conférencier prévoit une baisse moyenne de 10 à 15% pour les produits alimentaires. A propos de la hausse des prix, une pratique à laquelle l’Algérien commence à s’habituer, le président de l’Association des commerçants dira que l’équation est toute simple, elle trouve sa réponse dans la nécessité d’approvisionner les marchés en quantités suffisantes. Enchaînant, il relève un déficit de plus de 600 marchés de proximité à travers le territoire, précisant que sur un total de 1.541 communes, plus de 500 ne disposent pas de ce genre d’espaces. Ces marchés permettront, explique M. Boulenouar, à réduire l’écart énorme entre les prix des commerçants détaillants et les grossistes.

Dans cette optique, il y a lieu de préciser qu’une enquête, comme l’a annoncé le ministre du Commerce, sera ouverte pour faire la lumière sur les dépassements et pratiques illicites et anarchiques commises par certains commerçants dans la vente des viandes rouges et des fruits et légume afin d’assainir le commerce à travers le pays. Pour ce qui est des prix, le ministre a reconnu que certains produits n’ont pas connu de baisse en cette deuxième décade de ramadan. «Les prix sont stables, mais n’ont pas connu une importante baisse», a reconnu le ministre, attribuant cette hausse au phénomène des spéculations ainsi qu’au manque d’organisation. Et annonçait qu’il comptait présenter prochainement un projet au gouvernement pour réorganiser les marchés des fruits et légumes, et les protéger du phénomène de la spéculation. Aussi M. Djellab a reconnu que la spéculation et le manque d’organisation sont derrière la hausse des prix des fruits et légumes. «Notre problème, c’est que nous avons des marchés non organisés, nous avons des marchés de détail, mais nous n’avons pas un tissu commercial. Je compte présenter un projet pour encourager la grande distribution et la création des centrales d’achat, donc nous allons travailler sur cet axe là pour organiser les marchés», a soutenu M. Djellab.

Fouad Irnatene