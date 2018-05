Application de l’accord de paix au Mali : des résultats concrets

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu, mardi à Bamako, par le Premier ministre de la République du Mali, Soumeylou Boubeye Maïga.

Le Premier ministre malien a fait part de son appréciation «des efforts continus de l’Algérie en faveur de la stabilisation du Mali, et dont témoigne la visite du ministre des Affaires étrangères dans le cadre d’une visite de travail qui a permis la tenue de la 13e session du Comité bilatéral stratégique, et qui permettra également de tenir une réunion ministérielle du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de Bamako». Il s’est, dans le même temps, félicité de la «qualité des relations bilatérales et des perspectives prometteuses du renforcement de la coopération algéro-malienne dans divers domaines». L’entretien a porté sur la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. Sur ce sujet, M. Boubeye Maïga a fait part de «sa satisfaction quant aux avancées réalisées dans la mise en œuvre de l’Accord, illustrées notamment par la confiance qui s’est progressivement installée entre les parties maliennes et qui a permis au processus de mise en œuvre de connaître une dynamique positive nouvelle». Pour sa part, M. Messahel a réitéré «l’engagement de l’Algérie à poursuivre ses efforts pour accompagner les parties maliennes, qui font désormais preuve d’une plus grande appropriation, dans leur œuvre commune de l’édification de l’État malien, de sa stabilisation et de son développement».