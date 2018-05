L’orchestre régional d’Alger-centre de musique andalouse : Immersion dans la nouba Raml el-maya

Les amoureux de la musique andalouse avaient rendez-vous, mardi soir au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), avec l’Orchestre régional d’Alger-Centre, sous la baguette du maestro Mokdad Zerrouk.

En vogue notamment durant le mois sacré de ramadhan, la musique andalouse a un charme particulier après la rupture du jeun, notamment avec les thématiques de ces chansons dont la plupart font les louanges du Prophète Mohamed QSSSL. «Le mois de ramadhan est celui des soirées nocturnes. Les gens aiment bien se dégourdir les jambes après la rupture de jeun et écouter de la bonne musique. Je prends personnellement beaucoup de plaisir à me produire pendant le mois de ramadhan», a déclaré Mokdad Zerrouk à l’issue du spectacle qui a drainé un nombreux public.

Un riche programme était au menu du spectacle, à commencer par Touchia essoltane suivi d’une nouba Raml el maya en mode btayhi avec Rit el kamar ghedghass» suivi d’un derdj intitulé Men yakoulek avant d’enchainer avec deux insrafat dont Hin tesfa del achia avant de conclure avec deux inkhlasat. Et comme le veut la tradition et pour rester dans l’ambiance du mois sacré, l’orchestre régional d’Alger-centre de musique andalouse a interprété des M’dih pour faire les louanges des Saints de l’Islam et du Prophéte Mohamed QSSSL. L’orchestre a entre autres interprété « Mohamed mustpha el bari», suivi de certains extraits duM’dih « rhawi ». Les musiciens, des jeunes pour la plupart, ont fait preuve d’une parfaite synchronisation dans l’interprétation, sous la baguette du chef d’orchestre Mokdad Zerrouk au violon. En plus du luth, de la mandoline, du banjo, une flute, un qanun et des percussions comme la derbouka et le tar ont produit une parfaite harmonie de sonorités au grand plaisir du nombreux public à l’ex-opéra d’Alger. Mokdad Zerrouk a précisé à la fin du spectacle que son orchestre travaille sur la démarche de l’authenticité afin de léguer aux prochaines générations un socle solide pour continuer le travail. «La recette de la réussite dans la musique andalouse et l’application, la rigueur et la persévérance, c’est ce que nous essayons d’enseigner aux jeunes générations comme nous l’avons appris par nos maitres », a-t-il souligné.

L’orchestre régional d’Alger centre se produira le 03 juin à l’opéra d’Alger Boualam Bessaieh avec Manel Gherbi.

Kader Bentounès