L’Orchestre Di Piazza Vittorio en concert à la salle Ibn Zeydoune : Le délire rythmé

Tant attendu par le public, l’Orchestre Di Piazza Vittorio s’est produit, mardi soir, à la salle Ibn Zeydoune. Dans une ambiance festive et bon enfant, cet orchestre phare de la musique multiethnique a subjugué le public par leur présence sur scène en poussant le public algérois venu nombreux dans un engouement sans précédent.

Organisé par l’Ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien en collaboration avec le ministère de la Culture et l’Office Riadh El Ferth, ce concert rentre dans le cadre du programme culturel «Italia, culture mediterraneo». En effet, les jeunes mélomanes amoureux de la world music et des rythmes méditerranéens ont ébloui, le temps d’une soirée, le public qui était venu nombreux à la salle Ibn Zeydoun, Riadh El Fath. Jeunes, moins jeunes, en famille ou entre amis, tous se sont déplacés pour assister à ce concert que nous qualifions de merveilleux. Après avoir fait une entrée timide sur scène, l’orchestre formé de treize musiciens venus de différents pays, ont entamé leur show avec des chansons rythmées. Dès les premières notes, le public a commencé à bouger dans tous les sens, enflammant la scène. Dynamiques et ambitieux, ils ont dansé, sauté et chanté avec leurs fans venus nombreux assister à ce show mémorable. Sans discontinuer, ce groupe phare de la chanson moderne a entonné une douzaine de chansons puisées de leur répertoire. «Tal Tal», «Sannu», «Preludio», «Balesh Tebsni», «Sahar Blues», «Tarareando», «Galas», «Ia Ia Polizia», «Si Dios Fuera Negro», «Stanna», «Mambo De Machahuai» et «Ena Andi» ainsi que «Abdelkader Ya Boualem» sont les titres qui ont fait danser les présents de la salle Ibn Zeydoun, des titres interprétés dans différentes langues dont l’arabe, l’espagnole et l’italien. Spontanés et livrés à la mélomanie, les membres de l’orchestre ont jeté les présents dans une ambiance inouïe… un public des plus complices, des plus heureux et des plus surpris d’une légendaire prestation plein de délire et infatigable. Applaudissements, youyou, cris de liesse fusaient de partout parmi l'assistance pour exprimer le plaisir et le privilège d’assister à un tel spectacle, animé par des artistes complets.

Sihem Oubraham