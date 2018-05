Trois ans après sa signature : L'accord de paix, socle de la cohésion sociale

Trois ans après sa signature, l'accord de paix et de réconciliation au Mali demeure «un socle de la cohésion sociale et de la stabilité», et la mise en œuvre du texte ne cesse de donner de bons signes, après notamment la mise en place récemment de nouvelles patrouilles mixtes, précédée par la tenue d'une conférence d'entente et l'installation en 2017 des autorités intérimaires dans les régions du nord du pays.

On peut citer comme points notoires de l'accord de paix, issu du processus d'Alger, l'obtention du cessez-le-feu, l'installation des autorités intérimaires dans les cinq régions du nord (Taoudénit, Menaka, Kidal, Tombouctou et Gao), la création des sites de cantonnement, la remise des listes de combattants éligibles à la réinsertion dans les forces armées, l'installation de patrouilles mixtes, dont une effectuée jeudi dernier à Tombouctou, et par dessus l'adhésion de l'ensemble des populations maliennes au processus de paix.

Commentant le bilan de trois ans de l'accord, le ministre malien de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Mohamed El Moctar, cité mardi par la presse locale, a soutenu que cet anniversaire doit être pour chacun, «un temps d'espérance et d'engagement collectif, pour assurer la mise en oeuvre de l'accord».

Et de préciser au passage : «l'accord est, et demeure un socle de la cohésion sociale et de la stabilité au Mali».

«Les enfants du Mali se sont retrouvés, grâce à l'accompagnement des pays amis, des organisations sous régionales et internationales, pour signer le 15 mai 2015 à Bamako, l'accord pour la paix et la réconciliation, document paraphé le 20 juin 2015», a-t-il rappelé. Sur les actions en cours pour ramener la paix définitive au Mali, le ministre de tutelle est sans ambages : «La paix et la stabilité ne seront possibles, qu'avec l'instauration d'une véritable réconciliation des coeurs et des esprits».

Pour concrétiser cela, a rappelé le ministre, une Conférence d'entente, une des hautes aspirations de l'ensemble des Maliens, stipulée dans les dispositions de l'accord de paix, s'est tenue au printemps 2017 avec la participation des forces vives du pays pour réhabiliter la cohésion sociale.

La Conférence a prescrit «des recommandations fortes, au nombre desquelles une Loi d'entente nationale». Et au ministre d'annoncer que «le gouvernement vient d'élaborer le projet de loi d'entente nationale qui sera soumis, sous peu, à l'Assemblée nationale.

Son adoption constitue un pan important pour la consolidation de l'unité nationale», conformément aux disposions de l'accord pour la paix.

S'agissant de l'avenir de l'accord pour la paix, le ministre a laissé entendre que l'accord pour la paix et la réconciliation nationale «doit être entretenu, soigné par chacun de nous». «Il nous faut encore nous l'approprier, le disséminer à tous les niveaux. Il doit être enseigné dans nos écoles et dans tous les centres d'éducation, afin que la jeunesse en fasse un outil pour la pérennisation de la nation», a-t-il plaidé, saluant «l'adhésion de l'ensemble des composantes de la nation malienne au processus de paix».



Patrouilles mixtes et autorités intérimaires



Jeudi dernier, le mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a démarré à Tombouctou, dans le centre du Mali, avec l'installation d'une patrouille mixte, autre volet prévu dans l'accord. Les patrouilles mixtes du MOC seront effectuées par les forces armées maliennes, la Coordination des mouvements de l'entente et la coordination des mouvements de l'Azawad (CMA).

Elles doivent œuvrer ensemble pour l'instauration d'un environnement sécurisé dans la région.

Les composantes des patrouilles sont reparties entre les trois parties signataires de l'accord, à savoir, la CMA avec 17 éléments, la Coordination des mouvements de l'entente avec 17 hommes et le gouvernement malien avec 17 soldats de l'armée régulière. Les premières patrouilles mixtes ont été lancées en mars 2017 à Gao, plus grande ville du nord du pays, prélude d'une armée unifiée. L'idée est de partir vers une armée réunifiée dont l'ossature reste les hommes des trois parties signataires de l'accord.

Le mécanisme opérationnel de coordination est prévu pour sécuriser les autorités intérimaires investies en mars 2017 à Tombouctou (nord-ouest) et à Taoudénit (extrême nord). L'opération s'est poursuivie au niveau des trois des cinq régions concernées dans le nord du Mali, surtout au niveau de celles considérées comme les plus compliquées (Kidal, extrême nord-est), de Gao et de Ménaka (nord-est). En vertu de l'accord, les autorités intérimaires gèrent les cinq régions du Nord, en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants.

L'opération est censée rétablir l'autorité de l'Etat malien dans les régions du Nord et favoriser le retour des déplacés de la crise dont le Mali tente de se relever depuis 2012.

L'accord de paix et de réconciliation au Mali signé, dans une première étape en mai 2015 à Alger et dans une deuxième phase en juin de la même année, par toutes les parties maliennes à Bamako (gouvernement et groupes politico-militaires), avait été conclu après cinq rounds de dialogue, engagé en juillet 2014 sous la conduite d'une médiation internationale, dont l'Algérie est chef de file.