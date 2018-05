Algérie - Mali : Parachever le processus de stabilisation

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, porteur d'un message du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été reçu, hier à Bamako, par le Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. M. Messahel a transmis au Président Keïta, un message de fraternité et de solidarité du Président Bouteflika, par lequel le Chef de l’État «réitère son engagement personnel et celui de l’Algérie, en vue du renforcement des relations bilatérales et du parachèvement du processus de stabilisation et de retour entier de la sécurité et du développement au Mali».

Le Président Malien a, de nouveau, exprimé «sa vive gratitude et ses remerciements sincères au Président Bouteflika en mettant en relief son engagement personnel et ses efforts inlassables en vue d’accompagner les Maliens sur la voie de la stabilisation et du développement socio-économique». Il a également fait part de sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales et des avancées considérables enregistrées dans divers domaines de coopération. Il s’est également dit satisfait des avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger, dont le troisième anniversaire a été célébré le 15 mai dernier dans une atmosphère marquée par la détermination des acteurs maliens à aller de l’avant et à poursuivre leurs efforts communs en vue de sa pleine mise en oeuvre au bénéfice de la stabilité et de la sécurité au Mali et dans la région dans son ensemble.

Le ministre des Affaires étrangères a, pour sa part, souligné l’attachement de l’Algérie au développement de la coopération bilatérale, à la concertation régulière avec le Mali voisin et à la poursuite des efforts tendant à faire face aux défis communs qui sévissent dans la région, notamment le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine. Il a, dans cette optique, indiqué que la tenue, le 29 mai, de la 13e session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien qu’il présidera avec son homologue malien Tieman Hubert Coulibaly, viendra renforcer cette concertation que les deux pays ont toujours entretenue. Le Président Keïta a chargé M. Messahel de transmettre au Président de la République ses salutations fraternelles et ses remerciements sincères pour tous les efforts consentis en soutien à la stabilisation du Mali, ainsi que ses vœux de bonheur et de progrès au peuple algérien. Cet entretien s’est déroulé en présence du ministre malien des Affaires étrangères, Tieman Hubert Coulibaly et des ambassadeurs des deux pays.



Relations historiques de fraternité et de solidarité



Par ailleurs, M. Messahel, a coprésidé avec son homologue malien, Tieman Hubert Coulibaly, la 13e session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien. Cette session, qui intervient à la suite de celle tenue à Alger en juillet 2017, s’inscrit dans le cadre de la concertation bilatérale régulière et traduit «la volonté des hautes autorités algériennes et maliennes de consolider davantage les liens historiques de fraternité, de solidarité et de coopération qui existent entre les deux pays».

A l'ouverture des travaux de cette session, les deux ministres ont souligné «l'attachement des Présidents Abdelaziz Bouteflika et Ibrahim Boubacar Keïta au renforcement des relations historiques de fraternité et de solidarité qui unissent l'Algérie et le Mali, ainsi que leurs hautes instructions de tout mettre en œuvre afin de maintenir et d'amplifier la dynamique positive qui caractérise la coopération entre les deux pays».

Les deux parties se sont félicitées des avancées enregistrées en matière de mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, et sont convenues de poursuivre la concertation à ce sujet. Elles ont constaté une dynamique nouvelle marquée par «une plus grande appropriation du processus de mise en œuvre par les parties maliennes», en soulignant qu’il s’agit «d’un développement positif à encourager et à consolider davantage».

Les délégations des deux pays ont également passé en revue la situation dans la région, notamment les défis communs que constituent le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière, en réitérant leur engagement à la lutte contre ces fléaux.

Les deux parties ont procédé à une évaluation de l’état de la coopération et ont passé en revue les différentes actions de cette coopération, notamment dans le domaine des infrastructures, de l’énergie, de l’enseignement supérieur, de la formation et de la justice.

Dans ce cadre, elles sont convenues de poursuivre leurs efforts communs en vue de «consolider davantage et de diversifier la coopération bilatérale». Un communiqué conjoint sanctionnera la visite de travail du chef de la diplomatie algérienne au Mali.