Ressources en eau : Priorité nationale

Le ministre des Ressources en eau M. Hocine Necib a fait savoir hier, que son secteur a bénéficié au titre de l’année 2018 d’une enveloppe financière de près de 400 milliards de dinars pour la concrétisation du programme du secteur visant à garantir la sécurité hydrique du pays. M. Necib qui s’exprimait au forum du journal Echaâb, a expliqué que la loi de finances de l’année 2018 a consacré un budget de 197 milliards de dinars au secteur des ressources en eau. Aussi il a été décidé au cours de cette année la levée du gel sur tous les projets d’assainissement d’une valeur de 90 milliards de dinars. A cela s’ajoute l’octroi de 115 milliards de dinars dans le cadre de la promotion des investissements industriels initié dans l’Est du pays. Le ministre rappelle dans le même ordre d’idée que le secteur a bénéficié depuis l’an 2000 à ce jour d’une enveloppe de près 50 milliards de dollars qui ont permis la réalisation des mégas projets initiés par le secteur durant ces années. Toutes ces mesures, reflètent, selon le ministre, « la volonté des hautes autorités du pays, de classer le secteur des Ressources en eau parmi les trois priorités nationales aux côtés de la Santé et de l’Education », a expliqué le ministre.

M. Necib a détaillé, également, la stratégie de son secteur pour sécuriser l’alimentation en eau potable du pays, qui repose, déclare-t-il, sur «le principe de la diversification de la ressource», à travers la «mobilisation de toutes les ressources conventionnelles et non conventionnelles». Au titre des ressources conventionnelles, M. Necib cite les eaux captées par les barrages, les eaux souterraines et la très grande réserve d’eau constituée par le système aquifère du Sahara septentrional (SASS). Les ressources non conventionnelles concernent le dessalement, «une option salutaire», qui est en train d’occuper une place importante dans l’offre nationale en eau potable, souligne le ministre, qui ajoute que son secteur est très actif dans le domaine de l’hydraulique agricole et contribue au développement des nouvelles surfaces agricoles.



Les fuites d’eau, un grand chantier du secteur



Concernant les fuites d’eau, qui concernent l’équivalent de 30% de la ressource, contre une moyenne mondiale de 15 à 18%, le ministre a reconnu que «la perte est énorme» car, souligne-t-il «de grands sacrifices sont consentis pour mobiliser cette eau et nous sommes dans un pays qui n’est pas riche en eau et souffre d’un stress hydrique récurrent. Donc l’économie de l’eau doit être de mise à tous les niveaux», a-t-il insisté.

«Les fuites d’eau constituent également l’un des grands chantiers du secteur, et pour venir à bout de ce problème qui est l’un de nos grandes priorités », a affirmé le ministre. « Nous sommes en train de rénover et de réhabiliter les réseaux d’assainissement des différentes villes. Notre rythme de réalisation est d’environ 1.500 km par an, mais notre ambition c’est d’atteindre un rythme de réalisation de 2.000 km/an. Avec cette cadence, nous allons pouvoir réduire les fuites d’eau à un niveau inférieur à 20% en 2030, peut-être même à 18%», a conclu le ministre.



Cent milliards de dinars pour protéger les villes contre les inondations



Au volet de la protection des villes contre les inondations, M. Necib a fait savoir que pas moins de 100 milliards de dinars ont été déboursé depuis l’année 2000 pour prévenir contre ce phénomène. M. Necib a particulièrement cité le projet de protection de la ville d’Alger, en phase de parachèvement, le qualifiant de «projet colossal susceptible de garantir la protection de la capitale du pays contre toute inondation». Il a rappelé, en outre, la réalisation en cours d’importants projets économiques avec des compétences algériennes et des taux d’intégration élevés, dont des dragues pour le des barrages fabriquées par une entreprise algérienne, avec un taux d’intégration estimé à 80%.

Le ministre a abordé par ailleurs le phénomène du vol d’eau, précisant à ce sujet que « la loi sera appliquée dans toute sa rigueur ». A ce propos, le ministre a fait état de vols quotidiens d’eau signalés et estimés de 10 à 15% de la production nationale, évaluée à 9 millions m3 d’eau/jour. «Rien qu’en 2017, il a été recensé 10.600 cas de raccordement illicite dont 5.500 cas ont été réglé, et 3.500 cas ont été traduits devant la justice». Cette opération précise le ministre a permis la récupération de 1 millions de mètre cube d’eau ».

Aussi a-t-il fait part à ce sujet du lancement programmé par ses services d’une vaste campagne de lutte contre le vol de l’eau, en coordination avec les walis de la République, a-t-il indiqué, non sans souligner l’importance de cette ressource vitale, considérée comme un bien public «soutenu par l’Etat et produit au prix d’enveloppes colossales», a-t-il observé. Le ministre annonce enfin que son département a reçu près d’une quarantaine de dossier d’investissement aux alentours des barrages et des retenues collinaires. Des projets qui portent sur la création d’aires de repos et d’espaces de plaisance.

Salima Ettouahria