Poudre de lait : produire plus, importer moins

M. Abdelkader Bouazghi, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, était hier à Sétif, où il a effectué une visite de travail et d’inspection.

Le ministre accompagné du wali et du président de l’APW s’est rendu dans plusieurs communes où il s’est enquis de la situation qui prévaut dans ce secteur stratégique et mesurer les avancées qui ont été enregistrées ces dernières années.

Dans une wilaya à vocation essentiellement agricole en dépit du tissu industriel qui est venu s’y greffer au lendemain de l’indépendance, le ministre se rendra d’abord dans la commune de Sétif ou il visitera le périmètre agricole en voie d’achèvement d’une superficie de 9.319 hectares. Ce périmètre dont la réalisation viendra à terme d’ici la fin de l’année, constitue un des maillons forts du système Ouest des grands transferts de l’eau, appelé à irriguer 15.800 hectares, dont 5.000 dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Il s’intègre de plain pied dans la stratégie hydroagricole qui sera assurée entre autres par le Mégaprojet des grands transferts pour l’irrigation de 40.000 hectares de terres agricoles et l’apport en eau potable pour plus de 1.700.000 habitants. Le ministre s’informera des délais de livraison d’une première tranche de 6.000 ha au mois d’août et de l’identification des agriculteurs qui devront agir sur ce périmètre et prendra également connaissance de l’ensemble des indicateurs du secteur. Il relèvera à cet effet les résultats positifs enregistrés par la filière lait qui place la wilaya de Sétif en pole position avec 280 millions de litres/an avec une intégration de 30% en termes de collecte. Des résultats qu’il ne manquera pas d’apprécier, appelant toutefois les responsables concernés à relever davantage le taux de collecte qu’il jugera encore faible abonder dans le sens d’une meilleure organisation, plus de sensibilisation et de mobilisation à l’endroit des producteurs et des collecteurs à l’effet de réduire l’importation de la poudre de lait. Un discours franc et direct qu’il ne manquera pas de tenir tout au long de sa visite en rencontrant notamment les responsables de la filière lait qu’il appellera à ne pas faire dans l’autosatisfaction et exhortera à apporter un plus autant dans le domaine de la production de celui de la collecte. Autre exemple édifiant dans ce domaine, la visite de la laiterie Tell du groupe lait qui assure actuellement la collecte de 70 à 75 000 litres cru et produit et parvient à produire avec la quantité de poudre de lait plus de 288.000 litres/jour. Une visite à l’issue de laquelle le ministre établira la nécessité pour les responsables de la chambre de l’agriculture de fédérer les éleveurs et de faire davantage dans les domaines de la sensibilisation et de la communication.

Il s’entretiendra avec les collecteurs livreurs pour leur dire l’impact produit par la décision du gouvernement : «Quand les règles du jeu sont respectées, il n’y a pas de rupture, vous avez donc à charge de faire arriver le lait au consommateur sans augmentations.» Les prévisions établies font ressortir une production record de plus de 3 200.000 quintaux attendus cette année. avec des prévisions de collecte qui vont dépasser 1 million de quintaux. Le ministre intervenant à ce sujet soulignera la nécessité d’impliquer les autorités locales et de bien encadrer cette action.



Fin de l’importation de semences de pomme de terre en 2022



Dans la commune de Guellel, la visite de la société agricole de développement (SAGRODEV) permettra au ministre de s’enquérir du schéma de production de semences de pomme de terre à partir de culture in vitro sachant que 850.000 mini tubercules seront produits. Autant d’efforts qui feront dire au ministre que la semence de pomme de terre ne sera plus importée dès 2022. Il reste que le joyau de cette visite aura été indéniablement cette ferme école de Ain Lahdjar, un produit du PAI où des efforts sont consentis avec des experts de la Banque mondiale pour le développement de la filière lait. Des génisses de race normande et montbéliarde qui assurent un fort potentiel de produits laitiers et une fertilité régulière. Comme elles garantissent aussi une autonomie génétique à moindre coût dans cette ferme école qui assure la formation de jeunes éleveurs et futurs investisseurs. La visite d’une unité privée de transformation de la pomme de terre en amidon, mousseline et chips dans la commune d’El Eulma et une autre de conditionnement de dattes à Bazer Sakhra assurant même l’exportation vers la Russie, laissera place à des actions analogues au niveau de l’écloserie d’eau douce de 15 millions d’alevins dans la commune d’El Ouricia et celle de la brigade forestière de Sétif.

F. Zoghbi