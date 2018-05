Industrie automobile : assemblage de la Seat ARONA

Le constructeur Sovac Production annonce le début de l’assemblage du nouvel SUV Seat Arona « made in bladi » dont la commercialisation débutera cette semaine. Sovac production prévoit d’assembler cette année entre 4.000 et 5.000 unités avec un taux d’intégration dépassant les 15%, a souligné le directeur de Seat Algérie filiale du Groupe Sovac, Nassim Bouazaoui au cours d’une conférence de presse animée, lundi, à l’hôtel El Djazaïr.

La nouvelle SEAT Arona, est le deuxième modèle après la SEAT Ibiza à être produit sur la plateforme MQB A0 de l’usine industriel de Relizane.

Elle se distingue pour de nombreuses raisons avec ses dimensions de Crossover compact, son intérieur spacieux, sa multitude d’options de personnalisation et ses technologies avancées en matière de sécurité et de connectivité. « La SEAT Arona qui sera déclinée en deux finitions : STYLE et FR, sera disponible en un seul bloc moteur 1.6 MPI 110 ch avec boîte manuelle à cinq rapports, en attendant le lancement d’une motorisation diesel le dernier trimestre 2019 », a expliqué le responsable de la marque ibérique en Algérie. L’offre en BVA (boîte automatique) devrait être disponible vers la fin de l’année en cours, a également déclaré le premier responsable de Seat Algérie.

La nouvelle SEAT Arona est stylée, spacieuse, pratique et confortable pour la semaine, qu’aventurière, robuste, sportive et économe le week-end. À tous ces attributs s’ajoutent les technologies en matière de sécurité et de connectivité.

Cette voiture n’est pas seulement faite pour ceux qui savent que l’âge n’est qu’un numéro, mais aussi pour ceux qui mènent leur vie avec passion. Ce Crossover attendu avec impatience répond au-delà des attentes des familles — sous toutes leurs formes – avec ou sans enfants. Parce que c’est une voiture qui se conduit avec plaisir. L’Arona est la réponse pour le conducteur qui cherche un véhicule sûr, robuste, avec un design attirant et original.

Dans sa version style, SEAT Arona est dotée d’un système multimédia avec écran couleur tactile, avec une prise AUX-IN, USB et lecteur de carte SD. En plus du Bluetooth. La SEAT Arona met son conducteur dans une ambiance conviviale et un habitacle très confortable. Avec une position de conduite surélevée qui offre une meilleure vision sur la route, Arona rend la conduite plus agréable, et encore plus avec un volant cuir multifonction, un allumage intérieur à LED, frein à main et levier de vitesse en cuir et une climatisation bizones. Toujours dans cette version style, la SEAT Arona est embarquée sur son design extérieur par des jantes en alliage 17", des barres de toit noir, des feux en Full LED en avant et arrière, un vitrage arrière teinté, un entourage de vitre en chrome et un éclairage de la plaque d’immatriculation à LED.

Sur le plan sécurité, les deux versions style et Fr disposent d’un régulateur de vitesse, d’un détecteur de fatigue et d’un contrôle de pression de pneu. Le modèle FR est présenté avec plus d’options, à commencer par des jantes de 18", une barre de toit métal brillant et un toit biton. Cette version se distingue aussi par son pack extérieur FR et son pare-choc et poignets de porte ton carrosserie avec baguettes chromées.

À l’intérieur, l’Arona FR s’offre une sellerie tissue « edge white ». Pour une conduite sûre, le pack Fr se dote d’une caméra de recul pour l’aide au stationnement arrière. Si ce que l’Arona offre dans ces deux modèles ne suffit pas, SEAT vous réserve une liste infinie d’options.

Et encore mieux, elles sont regroupées en séries de packs pour rendre la personnalisation de votre SEAT Arona aussi simple que possible. Son prix débute à partir du 2.499.000DA.

Mohamed Mendaci