2e Jour des épreuves du BEM : Les candidats très optimistes

L’examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) session 2018, prendra fin aujourd’hui, par les épreuves de langue française, sciences naturelles et langue amazighe. En effet, les épreuves du BEM se sont déroulées dans de bonnes conditions.

C’est ce qu’ont affirmé des enseignants et des encadreurs qui assurent la surveillance de ces examens qui ont débuté lundi à travers l’ensemble du territoire national. Au total, 595.865 élèves, dont 52,45% sont des filles et 47,55% des garçons, repartis à travers 2.324 centres d’examens sont concernés par ces épreuves qui ont été à la portée de tous ceux qui ont travaillé de façon normale et continue durant l’année scolaire. Des candidats rencontrés devant différents centres d'examen d’Alger Centre semblaient satisfaits par rapport aux sujets des épreuves des jours d'examen, assurant qu’ils étaient abordables et à leur portée.

Les candidats qui ont acquis une certaine confiance après la première journée des épreuves du BEM, se sont rendus aux centres d’examens sereinement, bien décidés à obtenir le précieux sésame qui ouvre la porte du secondaire.

Ilham, une élève au CEM de Chéraga, qui sortait du centre d’examen arborant un large sourire, s’est dite très satisfaite quant au déroulement des examens de mathématiques, de langues étrangères et de l’histoire-géographie. Pour Riadh, les épreuves de la première journée d’examen, lui ont donné assez confiance pour mieux entamer celle de mathématiques.

Il s'est dit optimiste quant à sa réussite. Des enseignants abordés à la sortie de plusieurs centres d’examens ont confirmé que tous les sujets des épreuves de l'examen du BEM de cette année figuraient dans le programme scolaire, précisant qu’«il y avait ni piège, ni des questions ambigües». Il faut dire que toutes les conditions ont été réunies pour assurer le bon déroulement de cet important examen de fin de cycle moyen.

Pour ce faire, le ministère de l’Education national, en collaboration avec d’autres secteurs concernés par l’événement, ont mobilisés des moyens matériels et humains pour sa réussite.

Des efforts qui se sont, effectivement, faits ressentir sur le terrain. Pour preuve, les épreuves se sont déroulées dans la sérénité au niveau des centres d’examen répartis à travers les quatre coins d’Algérie et aucun incident n’a été signalé. D’importantes mesures ont été prises cette année pour lutter contre la fraude. Il s’agit notamment, de la réduction du nombre des centres de conservation de sujets, l'installation de brouilleurs et de caméras de surveillance, l'interdiction d'entrée des véhicules dans les centres de déroulement, outre le refus d'entrée des retardataires.

Cette année et pour la première fois, la ministre de l'Education a donné une instruction aux différents services concernés d’éviter les visites officielles d’inspection au niveau des centres d'examens destinées à la supervision de l'ouverture des enveloppes contenant les sujets des épreuves. Une mesure qui vise à mieux sécuriser les examens et à faire obstacle au phénomène d'utilisation de petits objets de technologies de communication, constatés juste après le lancement des épreuves.

Il est utile de savoir que pas moins de 12.000 policiers ont été mobilisés par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour assurer la sécurisation des épreuves du BEM à travers l’ensemble du pays, outre, le dispositif sécuritaire spécial mis en place par le Commandement général de la Gendarmerie nationale (GN) pour sécuriser le déroulement des examens de fin d’année scolaire 2018 tous cycles confondus.

Des équipes médicales ont été dépêchées au niveau des centres d’examens pour la prise en charge des candidats qui peuvent présentés d’éventuels problèmes de santé. Il convient de rappeler que le coup d’envoi de l’examen du BEM a été donné par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, lundi matin à partir de la wilaya de Laghouat et dans l’après-midi depuis la wilaya de Djelfa. Notons que les résultats de l’examen du BEM session 2018, seront proclamés le 18 juin prochain. Sont admis d’office en première année secondaire les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 au BEM.

Pour les postulants ayant obtenu moins de 10/20 au BEM, leur note d’admission au lycée sera comptée sur la somme de la moyenne annuelle de la quatrième année et celle obtenue au BEM divisée par deux.

Kamélia Hadjib