Projet de loi définissant la liste des fêtes légales : Présentation au Conseil de la Nation

Après avoir bénéficié, le 30 avril dernier, du quitus à l’APN, le projet de loi fixant la liste des fêtes légales a été présenté, hier, devant les membres du Conseil de la nation.

Le ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda, qui a présenté ce projet de loi au nom du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a souligné, de prime abord, que ce texte intervient en application des orientations du Président de la République, données lors de la réunion du Conseil des ministres, le 27 décembre 2017, où le chef de l’Etat a annoncé sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée et a chargé le gouvernement de prendre les dispositions appropriées à cet effet. Il a été également rappelé dans ce même contexte que la Constitution révisée en 2016 a «définitivement scellé» l’appropriation par le peuple tout entier de Tamazight, elle aussi langue nationale et officielle, comme «ciment supplémentaire de son unité nationale».

Cette mesure comme toutes celles déjà prises au profit de notre identité nationale dans sa triple composante islam, arabe et amazighe, confortera l'unité et la stabilité nationales. A retenir, donc, le jour de l'an amazigh «Amenzu n yennayer», correspondant au 12 janvier de chaque année est une fête nationale et journée chômée et payée. Aussi, cette mesure concerne l'ensemble des personnels y compris ceux payés à l'heure ou à la journée, à l'exception, ceci dit, des personnels exerçant le travail posté qui sont tenus d'assurer la continuité du service. Lors de la présentation de ce texte devant être soumis aujourd’hui au vote au niveau du Conseil de la nation, M. Mahdjoub Bedda a aussi mis l’accent sur le fait que la célébration de «Amenzu n yennayer» se veut «un acquis et un prolongement des efforts » visant à soutenir et à accompagner toute action visant à préserver les fondements nationaux dans leur triple composante islam, arabe et amazighe. Il faut savoir que selon l’exposé des motifs de ce projet de loi, la célébration du 1er yennayer de chaque année, renforcera ainsi «notre attachement indéfectible et notre lien permanent avec notre civilisation et notre histoire amazighe, dont le calendrier commence en l'an 950 avant Jésus Christ, qui coïncide cette année avec l'an 2968, correspondant à l'année grégorienne 2018». L’autre fait mis en exergue c’est que cette date restera au fil des années «un évènement qui rappelle aux générations futures les gloires et l'héroïsme de leurs ancêtres et leur lutte pour la liberté, la dignité et l'émancipation». Après la présentation de ce projet de loi, les sénateurs ont vivement salué le contenu du texte soutenant que cette mesure contribue fortement à «consolider la cohésion du peuple» et de «barrer la route aux parties qui tentent de politiser la question». Le parlementaire Mohamed Latrèche a évoqué les questions techniques qu’il faudrait, note-t-il, laissé aux experts en linguistique.

Dans ses réponses aux préoccupations des membres du Conseil de la nation, M. Mahdjoub Bedda a assuré que les recherches dans le domaine technique est une question qui est prise en charge dans le cadre de la loi organique relative à la création de l'Académie de langue amazighe. Il convient de signaler dans ce contexte que la loi organique relative à la création de l'Académie de langue amazighe comporte des dispositions à même de renforcer la place de la langue amazighes et de définir les responsabilités des institutions de l'Etat dans le but de généraliser graduellement et promouvoir la langue amazighe, outre la protection de la créativité intellectuelle amazighe. Faut-il le rappeler, la création de cette académie a été consacrée par l'article 4 de la Constitution révisée en 2016 qui confère à l'académie la mission de promouvoir cette langue et de la développer dans les différents domaines de la vie.

A noter, enfin, le Conseil de la nation poursuivra ses travaux, aujourd’hui 30 mai, en séance plénière, consacrée au vote du projet de loi sur la santé et celui fixant la liste des fêtes légales, comme annoncé par cette institution parlementaire.

Soraya Guemmouri