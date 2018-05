ESS : Lakroum, 3e recrue estivale

Le CR Belouizdad se vide littéralement en ce mercato. Moins de quarante-huit heures après la signature de Draoui à l’Entente de Sétif, Sid-Ali Lakroum lui emboite le pas. Le milieu de terrain international de 30 ans a paraphé officiellement un contrat de deux saisons au profit de l’Aigle Noir et devient la 3e recrue estivale. Plus tôt dans la semaine, l’ESS a enregistré les venues de l’arrière gauche de la JSK, Houari Ferhani et le latéral droit Saâd Redouani. Hassan Hammar, qui s’active en ce moment pour doter son équipe des meilleurs joueurs libres sur le marché, après une saison mitigée, compte aussi engager le longiligne défenseur Naâmani qu’on dit aussi en négociations avec l’USMA. À ce rythme, Hammar est en passe de réaliser un recrutement de qualité. Il faut dire que la colère des supporters des suites de la mauvaise saison de l’Aigle Noir l’a incité à mettre les bouchées doubles pour sse doter des meilleurs joueurs.



Négociation en cours avec Taousi



Reste à boucler le dossier du nouvel entraîneur. Le président de l’ESS semble éprouver des peines à trouver un entraîneur qui convienne aux ambitions du club la saison prochaine. Initialement, il avait misé sur deux anciens de la maison, en l’occurrence Hubert Velud, puis Kheireddine Madoui, mais les deux ont décliné poliment l’offre, chacun ayant opté pour un autre challenge. Actuellement, le nom qui revient avec insistance est celui du Marocain, Taousi. Egalement proposé à la JSK, le Marocain est à coup sûr partant du CRB et devrait vite rebondir dans un club à priori algérien. Le fait que Hammar ait engagé plusieurs cadres du CRB pourrait être un indice sur l’arrivée de Taousi. Les deux hommes sont toujours en pourparlers, nous dit-on. Mais à l’heure qu’il est, aucun accord définitif n’a été trouvé. La question du nouvel entraîneur reste, quoiqu’il en soit, une urgence pour la direction de l’ESS dans la mesure où la reprise des entraînements est prévue pour bien tôt du fait de la participation du club aux poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Amar Benrabah