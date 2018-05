MC Alger : Ben Athmane, troisième recrue

Le jeune attaquant algérien du Club Africain (Ligue-1 tunisienne) Mansour Ben Athmane (21 ans) est devenu la troisième recrue estivale du MC Alger en s'engageant pour un contrat de deux saisons. Le joueur, qui avait porté également les couleurs de l'ES Sétif, avait été prêté à la JS Kairouan (Ligue-1 tunisienne) avant de revenir au Club Africain, mais sans jamais s'imposer au sein de l'effectif de l'entraineur Kamel Kolsi. Le Doyen, 5e au classement final de la saison 2017-2018, est passé à la vitesse supérieure en matière de recrutement en s'attachant jeudi dernier les services du milieu de terrain de l'ES Sétif Zakaria Haddouche pour deux saisons, avant de faire signe le défenseur international du Paradou AC, Islam Arous, prêté pour une saison. Le gardien de but international Abdelkadir Salhi, en fin de contrat avec le CR Belouizdad, devrait s'engager avec le Mouloudia, pour remplacer Faouzi Chaouchi, annoncé du côté du MC Oran. Le club algérois a procédé également au prolongement de contrats des cadors tels que Hachoud, le gardien de but Chaâl, ou encore Azzi. Par ailleurs, le directeur général sportif Kamel Kaci Said a affirmé que l'entraineur français Bernard Casoni est attendu le 7 juin à Alger pour prolonger son contrat de deux saisons et entamer les préparatifs en vue du prochain exercice. Le MCA a échoué à arracher une place qualificative à une compétition continentale pour 2019. Le club reste néanmoins engagé en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique-2018, où il occupe la 2e place de son groupe avec 4 points, à deux longueurs du leader le TP Mazembe (RD Congo).