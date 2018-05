Les Verts en stage à Alger : Madjer motive ses joueurs

La sélection nationale a entamé lundi dernier un stage de préparation au Centre technique national de Sidi-Moussa, en prévision de ses deux joutes amicales, respectivement, vendredi face au Cap-Vert au stade du 5-Juillet (22h15) et contre le Portugal, le 7 juin à Lisbonne (20h15).

Ces deux rendez-vous auront leur importance pour permettre au sélectionneur national, Rabah Madjer de mettre en place une équipe homogène et solide en prévision des rencontres officielles à venir comptant pour les éliminatoires de la CAN-2019 au Cameroun.

En effet, les deux matches amicaux en question précéderont le rendez-vous du mois de septembre à Banjul face à la Gambie. Un véritable test attend donc Madjer et son staff. L’homme à la talonnade magique, que certains ne ménagent pas et contestent vigoureusement, que ce soit dans les différents médias ou dans les réseaux sociaux, compte bien faire taire ses détracteurs.

Pour notre part, on ne peut que lui souhaité pleine réussite dans sa mission, dans l’intérêt des Verts. Pour la rencontre de vendredi soir face au Cap Vert, les camarades de Brahimi sont appelés à faire bonne figure et ainsi conforter Madjer dans ses choix. Ce dernier et les membres de son staff peaufinent à l’occasion de ce stage, l’aspect technico-tactique avec les joueurs et tiennent à présenter un onze séduisant qui donnera satisfaction.

À l’entrainement, il ne cesse de motiver ses poulains et à les encourager. Il tient avant tout à instaurer un bon climat et un bon état d’esprit dans le groupe, d’où il veut tirer la force de l’EN.



Il demeure serein malgré la pression pesante



La pression est pesante sur le sélectionneur national, qui préfère rester serein, optimisme et concentré sur son travail, pour ne pas prêter attention aux multiples attaques gratuites auxquelles il fait face depuis sa désignation à la tête de la sélection nationale. «J’accepte la critique objective sans problème, mais je ne prête aucune attention aux ragots et à la méchanceté gratuite qui me visent», nous a-t-il affirmé dans une récente conversation. Pour rappel, Madjer a fait appel à 24 joueurs, dont 11 évoluent en championnat de Ligue 1-Mobilis pour les deux tests face au Cap Vert et au Portugal.

Le milieu offensif Sofiane Feghouli et le gardien de but, Raïs M’bolhi, qui figuraient sur la liste, ont fini par déclarer forfait pour des raisons que tout le monde connait à présent et auxquelles nous avons fait part dans nos précédentes éditions. Madjer a fait appel en leur lieu et place aux deux éléments du Paradou AC, le milieu offensif Farid El-Mellali et le gardien de but Taoufik Moussaoui. La liste comprend également le retour du défenseur central Rafik Halliche, qui malheureusement a contracté une blessure et qui s’apprête à être examiné à Sidi-Moussa par le staff médical et qui a été dispensé du stage.

Pour sa part, souffrant d’une légère blessure, Soudani a été ménagé. Madjer est déterminé à relever le défi et à mettre en place un onze national disposant d’une bonne assise défensive, avec un collectif huilé, compétitif, qui produit un beau football et capable d’enchainer les bons résultats.

Certes, il n’aura pas assez de temps pour le faire, mais il est appelé à trouver les bonnes solutions et la bonne formule pour y parvenir. Sur la sellette par ses détracteurs, il sait à quoi s’en tenir.

Mohamed-Amine Azzouz

Zetchi présent à l’entraînement

L'équipe nationale a effectué lundi à 22h00 sa première séance d’entraînement au Centre technique national de Sidi-Moussa en présence de tout l'effectif convoqué et du président de la FAF, Kheïredine Zetchi.

Halliche forfait, Soudani ménagé

Le défenseur Rafik Halliche, blessé, a déclaré forfait pour les matchs amicaux Algérie - Cap-Vert de vendredi à Alger et Portugal-Algérie du 7 juin à Lisbonne, tandis que l'attaquant Hilal Soudani, qui a ressenti une gène musculaire lundi, a été ménagé, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF).