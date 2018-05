Liberté du culte en Algérie : Des « avancées importantes » souligne le Département d’État

Le rapport annuel du Département d’État sur la liberté du culte dans le monde a été publié hier. L’occasion pour des diplomates américains en poste à Alger de rencontrer quelques journalistes et d’évoquer avec eux les grandes lignes du chapitre consacré à l’Algérie. Globalement, diront-ils, le rapport fait ressortir «les avancées très importantes enregistrées» dans le pays. Les diplomates en voudront pour preuve l’amendement en 2016 de la Constitution pour consacrer la liberté de l’exercice du culte. Le rapport qui couvre l’année 2017 note aussi que le gouvernement algérien continue de condamner, de manière forte et constante, les violences commises au nom de la religion. De même que sera relevée la disponibilité «des responsables du gouvernement à dialoguer avec les minorités qui existent en Algérie». Mais pas uniquement, puisque les diplomates de l’ambassade US feront part de leur «reconnaissance» pour le dialogue construit avec les partenaires algériens et «l’intérêt porté par ces derniers à leurs préoccupations», auxquelles, diront-ils, «ils ont répondu avec un esprit ouvert». «Le ministre des Affaires religieuses, avec lequel le contact est permanent, est ainsi remercié pour sa coopération.» Dans ce sens, nos interlocuteurs, qui d’emblée avaient tenu à préciser que «le but de ce rapport annuel est d’informer et de fournir une information objective au congrès US, aux décideurs et à l’opinion publique», ont rappelé que les «relations entre les deux pays sont plus fortes que jamais». Le programme d’échange, avec la venue en Algérie de personnalités religieuses américaines qui ont visité plusieurs villes et le déplacement aux USA de religieux algériens, est cité comme exemple de cette coopération. De même que sera soulignée la tolérance dont font preuve les Algériens à l’égard des étrangers. «Cette acceptation de l’autre et le vivre ensemble ne sont pas seulement une politique du gouvernement, mais c’est une tradition ancrée dans la société algérienne», ont-ils dit avoir noté. Et les diplomates américains ne sont pas les seuls à l’avoir relevé, ont-ils indiqué. Interrogés sur la fermeture des églises protestantes à Oran, en 2017, pour cause d’expiration de l’agrément, les diplomates diront avoir encouragé les responsables algériens à ouvrir le dialogue avec l’église protestante. Ajoutant qu’«ils ont été très ouverts à nos commentaires», ce qui suscité l’espoir que «cette situation sera réglée». Pour ce qui est de la question des Ahmadi, les diplomates américains diront que «l’inquiétude est incluse dans le rapport», mais ils ajouteront avoir «noté la baisse du nombre d’arrestations enregistrées parmi cette communauté, ce qui dénote, selon eux, d’un apaisement». Et de souhaiter voir se poursuivre cette tendance à la baisse qualifiée de positive. D’autant, poursuivront-ils, que «l’Algérie a une bonne réputation de tolérance dans la région, et qu’il est important de continuer à agir en cohérence avec ses traditions».

Nadia Kerraz