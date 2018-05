Réunion sur la population et le développement : Une délégation du conseil de la Nation à Dubaï

Le Conseil de la nation prendra part, à partir d’aujourd’hui à Dubaï, à une réunion consacrée aux questions de la population et du développement, qui sera organisée par le bureau régional du monde arabe relevant de la Fédération internationale du planning familial (FIPF), a indiqué un communiqué du Conseil. «M. Abdelmadjid Tekkiche, membre du Conseil de la nation, également président du Forum des parlementaires arabes sur la population et le développement, prendra part, du 30 mai au 2 juin prochain, à Dubaï (EAU), à une réunion consacrée aux questions de la population et du développement», lit-on dans le communiqué. Cette réunion vise à «se concerter autour du plan d'action commun du Forum des parlementaires arabes sur la population et le développement, pour la période à venir», conclut le communiqué.