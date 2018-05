ANP : Destruction d’une casemate à Skikda

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Skikda/5e RM, lundi, une casemate pour terroristes contenant cinq bombes de confection artisanale et d’autres objets. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, à In Guezzam/6e RM, 1,6 tonne de denrées alimentaires, tandis que des Garde-côtes ont arrêté, à El-Kala/5e RM, six plongeurs sans autorisation et ont saisi des équipements de pêche illicite de corail et des moyens de plongée sous-marine. Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP ont saisi 4.500 paquets de cigarettes à Biskra/4e RM, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tébessa/5e RM, un individu en possession de trois fusils de chasse et une quantité de munitions.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à Oran/2e RM, une tentative d'émigration clandestine de quatorze 14 individus à bord d’une embarcation de construction artisanale, alors que 41 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen.