La formation au sein de l’ANP, M. Gaïd Salah : « Une importance majeure »

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'État-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis l'accent, hier à Tamanrasset, sur l’«importance majeure» qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP au système de formation au niveau de l'ensemble des établissements de formation à tous les niveaux, y compris les Écoles des Cadets de la Nation.

Au troisième jour de sa visite de travail et d'inspection à la 6e Région militaire à Tamanrasset, le Général de Corps d'armée a procédé à l'inspection de quelques unités et établissements de la garnison de Tamanrasset, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. À l'entame de cette journée, le chef d'État-major de l'ANP a visité l'École des Cadets de la Nation, où il «a suivi un exposé global donné par le Commandant de l'École, portant sur cette prestigieuse École et sur la formation et l'enseignement qu'elle assure, avant de visiter, avec le général-major, Meftah Souab, Commandant de la 6e Région militaire, les différentes structures administratives et pédagogiques». Il s'est réuni, ensuite, avec les cadres de l'École, ses enseignants et ses cadets, avec lesquels «il s'est longuement entretenu en évoquant divers aspects, notamment pédagogiques, avant de prononcer une allocution d'orientation portant, entre autres, sur l'importance majeure que le Haut Commandement de l'ANP ne cesse de conférer à notre système de formation au niveau de l'ensemble des établissements de formation et à tous les niveaux, y compris les Écoles des Cadets de la Nation où tous les moyens matériels et d'infrastructures sont mis à disposition, en plus de la ressource humaine de l'encadrement pédagogique qui prend en charge l'optimisation de la performance didactique, théorique et pratique, permettant de promouvoir les échelons du rendement scientifique et cognitif", relève la même source. «Il m'est agréable d'entamer ma brève intervention en exprimant, à vous Cadets de la Nation de cette École en 6e Région militaire, ma gratitude pour cette rencontre que j'ai veillé à tenir à cette heureuse occasion, ce qui témoigne du degré de l'intérêt particulier que porte le Haut Commandement de l'ANP à ce genre d'établissements modernes d'enseignement qui sont à leur début, mais prestigieuses par leurs racines historiques», a affirmé le Chef d'État-major de l'ANP. Il a insisté sur le fait que «les objectifs didactiques et scolaires les plus ultimes sont d'atteindre le summum de la parfaite exploitation des capacités intellectuelles et mentales de notre jeunesse, et d'investir adéquatement dans les divers talents que Dieu a donné à ses hommes. Des potentiels qui devraient être forgés, et qui ont besoin de développement et d'orientation au service de la Patrie et de l'Armée», a-t-il dit. «Telles sont les objectifs didactiques auxquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale confère une importance capitale et auxquels le Haut Commandement de l'ANP consacre tout le soutien et l'accompagnement nécessaires», a indiqué le général de Corps d'armée, notant que «ceci a permis, incontestablement, de réaliser des résultats scolaires retentissants et constitue une valeur ajoutée avec laquelle nous édifions nos Forces Armées dont la ressource humaine d'élite représente sa pierre angulaire». À cet égard, le Vice-ministre de la Défense nationale «a exhorté les Cadets à donner une grande importance au savoir et aux sciences, à être à la hauteur de nos aspirations et attentes, à avoir pour devise la combinaison entre l'acquisition scientifique avec tous leurs affluents et de s'imprégner des valeurs nationales de notre Glorieuse Révolution de Libération qui ont édifié, jadis, les Écoles des Cadets de la Révolution», ajoute le communiqué. «J'ai souligné, à maintes fois, que les Cadets de la Nation, dont les origines remontent aux gloires de notre Révolution de Libération et son histoire éternelle qui a vu naître leurs valeureux aïeux Cadets de la Révolution forgés par leur Révolution pour devenir l'un de ses multiples vertus, j'ai dit, les Cadets de la Nation représentent aujourd'hui à l'ère de l’Algérie indépendante, aux côtés de l'ensemble des jeunes Algériens patriotiques et dévoués, l'avenir de notre Patrie et de notre nation», a-t-il fait savoir. «Nous les considérons, eux aussi, comme étant une future ressource prometteuse parmi les ressources qui servent de réservoir intarissable pour l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)», a souligné également le Chef d'État-major de l'ANP. De leur côté, les Cadets de la Nation de l'École de Tamanrasset «ont exprimé leur fierté de faire partie de ce pôle d'enseignement, tout en réitérant que l'acquisition scientifique dans ses plus hauts niveaux représente leur préoccupation majeure, et ce afin qu'ils puissent être à la hauteur des missions qui leur seront assignées dans l'avenir», conclut la même source.