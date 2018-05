Le deuxième câble marin opérationnel fin 2018 : L’Algérie, un portail numérique au niveau africain

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda Imane Faraoun, a procédé hier a Annaba à la pose de la première pierre pour la réalisation de la deuxième station du câble marin dans le cadre du nouveau projet MEDEX. Ce câble qui atterrit au centre maritime de Sidi Salem, à l’Est de Annaba, va permettre au pays, a expliqué la ministre, de devenir un hub continental et un portail numérique au niveau africain en matière de TIC.

Il permettra également de renforcer sa position en tant que plaque tournante des secteurs des TIC, a-t-elle ajouté, prévoyant sa livraison à la fin du troisième trimestre 2018.

Le coût de ce projet dont la réalisation a été confiée à l’entreprise nationale Batimetal, s’élève à 300 millions de dinars. En procédant à la pose de la première pierre, la ministre a évoqué un deuxième projet similaire de câble marin qui reliera Oran à Valence (Espagne) devant être lancé en octobre prochain, les essais pour sa mise en exploitation se feront au plus tard en décembre de l’année.

Cela permettra au réseau national d’internet d’être entièrement sécurisé grâce à trois câbles marins différents. Dans la wilaya d’El Tarf, la ministre a donné le coup d’envoi d’une nouvelle liaison à fibre optique avec la wilaya de Annaba sur une distance de 119 km et composée de deux tronçons Annaba-El Tarf et Annaba-El Kala. Le montant de ce projet s’élève à 235 millions de dinars, il permettra d’améliorer la qualité des prestations, a indiqué Mme Faraoun, ajoutant que les localités isolées seront raccordées à ce projet. La ministre a par ailleurs procédé au lancement de la technologie FTTH à Berrahal (Annaba) et à Echaat (El Tarf).

Il est à préciser dans ce cadre que les deux wilayas ont bénéficié d’une première phase d’un vaste programme FTTH pour un raccordement de 15.680 logements implantés dans 26 sites à Annaba et El Tarf.

Deux agences commerciales d’Algérie Telecom à Annaba et El Tarf ont également été inaugurées par la ministre qui a mis en service un nouveau bureau de poste à El Kala.

Mme Faraoun a visité les deux recettes principales des deux wilayas récemment réhabilitées. Enfin, elle a inauguré deux salles multimedia dotées d’ordinateurs et reliées à internet à l’école primaire Abbes-Moussa (Annaba) et à Zighout-Youcef à Echatt (El Tarf).

