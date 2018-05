A Notre forum « Les risques des conflits armés et l’impact des guerres sur les enfants » : Pour une meilleure prise en charge

Les risques des conflits armés et l’impact des guerres sur les enfants ont été les principaux thèmes abordés au Forum d’El Moudjahid, hier.

En effet, cette rencontre organisée en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a abordé un sujet d’une importance cruciale, à savoir, les risques des guerres sur les enfants. Ont participé à ce forum plusieurs personnalités concernées par ce triste aspect des conflits armés, telles que le représentant de l’Unicef, M. Marc Lucet, la représentante du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) Mme Zohra Karadja, la présidente du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Sahara Occidental, Saïda Bounab, ainsi que l’ambassadeur de la RASD, M. Abdelkader Taleb Omar.

Les interventions des participants ont été riches et variées, tant le sujet traite de l’impact négatif des guerres et conflits sur les enfants. Premier à intervenir à ce sujet, le représentant de l’UNICEF, M. Marc Lucet, a rappelé « le caractère inaliénable » des droits fondamentaux des enfants à l’éducation, aux services sociaux, et à la santé. « Des droits qui sont aujourd’hui bafoués, en raison du non-respect, durant les conflits armés, des règles du droit humanitaire ». M. Lucet a, par ailleurs, mis en avant le fait que « l’aide humanitaire et la protection des enfants impliquent l’intervention de plusieurs parties. Les Etats, les ONG et les organisations de la société civile qui doivent conjuguer leurs efforts», précisera-t-il, avant d’ajouter que « ce sont les Etats qui doivent œuvrer pour des solutions durables, pour ne pas laisser les enfants subir les effets dévastateurs des guerres », et « éviter aux enfants de subir le sort de ce que les spécialistes appellent les générations perdues », a-t-il averti.

L’intervention de la représentante du CNDH, Mme Zohra Karadja, s’est étalée sur les « effets psychosociaux» qui résultent du non-respect des droits de l’enfant, ajoutant que « les conventions internationales protègent l’enfant et lui accordent un statut spécifique ». « Mais quand il s’agit des mécanismes d’intervention et des règles d’application, le droit international humanitaire est régulièrement piétiné», ce qui explique le prolongement des situations de précarité et d’enrôlement des enfants dans des conflits armés, qui a pour conséquence des « traumatismes et troubles psychologiques », a fait valoir Mme Karadja. La représentante du CNDH n’a pas manqué de rappeler les chiffres « horribles » enregistrés ces dix dernières années, concernant l’aggravation des conditions de vie des enfants se retrouvant dans les zones de conflits, comme c’est le cas au Yémen, en Syrie, en Irak et dans les camps de réfugiés partout dans le monde. En effet, a-t-elle affirmé, ces conflits ont enregistré en une décennie «10 millions d’enfants morts et plus de 6 millions de handicapés, sans parler des enfants déplacés ». Aussi, comme elle le dira, «la persistance des conflits avec tous les risques révèlent l’ampleur des dommages psychosociaux, et la perturbation des processus de socialisation à un âge très bas ». Partant de là, Mm Karadja a appelé les organismes concernés à une meilleure prise en charge des enfants exposés aux risques des guerres de plus en plus prolongées. « Ces crimes que subissent nos enfants sont une plaie à la face de l’humanité, tant pour ceux qui les commettent que pour ceux qui les permettent », a-t-elle souligné en guise de conclusion. Pour sa part, Mme Saïda Bounab, présidente du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Sahara Occidental, a tenu à réaffirmer « l’engagement indéfectible de l’Algérie au côté des réfugiés palestiniens, syriens et sahraouis », précisant que « les portes de l’Algérie ont toujours été ouvertes pour accueillir les réfugiés, même pendant les situations les plus difficiles qu’a vécues le pays ».

Évoquant la journée mondiale de l’enfance, célébrée le 1er juin de chaque année, Mme Bounab a déclaré que « pour les enfants de l’Algérie la célébration de cette journée est la concrétisation des droits des enfants à l’éducation gratuite, aux soins médicaux gratuits, des droits que l’Algérie a élargis aux enfants des réfugiés qui se trouvent actuellement dans notre pays ».

L’ambassadeur de la RASD est intervenu à la fin du forum, pour « saluer, remercier et s’incliner, au nom du peuple sahraoui, devant les efforts de solidarité de l’Algérie, qui ne cesse d’apporter aide humanitaire et support politique au mouvement de lutte de la population sahraouie dans sa longue quête d’indépendance, et ce, depuis plus de 45 ans». M. Abdelkader Taleb Omar a dénoncé, par ailleurs, « les excès de zèle du Makhzen, qui poursuit une politique répressive qui vise, vainement, à abaisser les Sahraouis pour qu’ils abdiquent à leur résistance ». L’ambassadeur de la RASD a demandé aux responsables des organisations humanitaires de veiller « au respect de la transparence » et de ne plus « se plier à l’instrumentalisation politique ».

Tahar Kaidi

-----------------//////////////////////

Zoom sur la protection des enfants lors des conflits armés



Les enfants sont les premières victimes de conflits. D’après l’UNICEF, plus de 230 millions d’enfants (soit près d’un enfant sur dix dans le monde) vivent dans des pays ou des zones qui connaissent des conflits armés. 125 millions d’entre sont, eux, directement affectés par les combats dans le monde.

De même que la question de l’exploitation des enfants lors de conflits armés est de plus en plus sur l’agenda politique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis 1999, six résolutions du Conseil de sécurité ont été adoptées sur les enfants dans les conflits armés.

Il s’agit de la résolution 1261 adoptée en 1999 qui stipule, notamment, dans son article 15 que :

« Les États et les organismes des Nations Unies sont appelés à faciliter le désarmement, la démobilisation, la réhabilitation et la réintégration des enfants utilisés comme soldats en violation du droit international, et demandent en particulier au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, à l’UNICEF, au HCR et aux autres organismes compétents des Nations Unies de redoubler d’efforts à cet effet. »

T. K.

---------------////////////////////////

Le représentant de l’UNICEF en Algérie, Marc Lucet, à El Moudjahid :

« L’Algérie nous donne l’occasion de travailler pour vivre ensemble en paix »

El Moudjahid : M. Lucet, comme vous le savez, les frontières entre « une situation de conflit » et « une situation de paix » ne sont pas toujours aisées à délimiter. Les guerres impliquent des situations de crises prolongées qui ont un impact sur les conditions des enfants. Quelle est la stratégie adoptée par votre instance onusienne sur le plan politique, juridique et opérationnel ?

Marc Lucet : En fait, nous estimons que les conflits, quels qu’ils soient, ont un impact important que les enfants vont vivre dans la durée. Ces situations de conflits impactent sur l’enfant, et mettent en cause son intégrité, et donc la question est de savoir si, véritablement donc, nos organisations humanitaires peuvent travailler davantage ensemble avec la communauté internationale des donateurs, l’appui des associations, et l’appui des Etats, pour être tout simplement dans une position, où ils puissent non seulement venir en soutien aux enfants victimes de ces situations, mais aussi travailler sur toute la question de la prévention de la violence.



On a entendu les intervenants nous expliquer l’impact de la violence sur les enfants, cela doit nous pousser à réfléchir sur tout ce qu’on peut faire encore. Que pensez-vous du rôle de l’Algérie en la matière ?

Je vous dirais que l’Algérie, par son hospitalité et par son appui, montre aussi l’importance de cette solidarité. Nous avons fêté le 16 mai dernier la première journée mondiale du vivre-ensemble en paix, une journée qui a été instituée par les Nations Unies sur la base d’une résolution entreprise par l’Algérie. En rapport avec le sujet d’aujourd’hui, les enfants dans les conflits, je pense que l’Algérie nous a donné et nous donne l’occasion de réfléchir encore et de travailler encore davantage pour que nous puissions vivre ensemble en paix.

Propos recueillis par T. K.