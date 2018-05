M. Yazid Benmouhoub, DG de la Bourse d’Alger : « Il y a méconnaissance des avantages »

Le nouveau modèle économique de croissance mis en place par le gouvernement préconise une dynamisation du système financier, avec, notamment, la diversification des sources de financement. La Bourse d’Alger, à contrario des autres pays, peine à se frayer un chemin de marché générateur de capitaux au bénéfice des entreprises. Paradoxal. Invité hier sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale, Yazid Benmouhoub, directeur général de la Sgvb, explique cette situation par plusieurs facteurs, dont celui lié à la méconnaissance des opérateurs économiques quant au rôle de cette dernière. Une méconnaissance liée entre autres aux avantages qu’offre la Bourse. A ce sujet, M. Benmouhoub souligne que nombre d’opérateurs ne savent pas que la bourse peut financer leurs activités en même temps que de leur faciliter l’accès à des financements bancaires par le biais de crédits bonifiés. Signalant que toutes les sociétés et PME ne sont pas éligibles à un financement bancaire via la bourse, M. Yazid Benmouhoub précise que celles-ci a cependant la possibilité de les brancher à des fonds d’investissement «qui peuvent les aider à se structurer». Interrogé sur la réticence des entreprises publiques à intégrer la bourse, l’invité de la radio explique que contrairement au secteur privé, elles n’éprouvent pas des difficultés à obtenir des financements.

Il y a lieu de souligner que, M. Benmouhoub avait indiqué que la décision des pouvoirs publics d’abandonner le projet d’introduire en bourse des entreprises publiques est «bénéfique» pour le marché et donnera plus de chance aux PME pour s’y introduire, sur fond de rétrécissement des liquidités bancaires. Une éventuelle introduction en bourse des entreprises publiques aurait, selon lui, un «effet d’éviction sur les PME car des sociétés, comme le CPA ou Mobilis, si elles ouvrent 20% de leur capital, vont certainement attirer les investisseurs au détriment des PME qui n’ont pas les mêmes capacités d’attrait».

Dans cette optique, l’expert financier Ferhat Ait Ali estime que l’abandon du projet d’introduire en Bourse des entreprises publiques est une «décision logique et réfléchie». En guise d’arguments, il explique qu’une introduction en Bourse exclura ces entreprises de toute subvention de l’Etat, même en cas de difficultés financières. «Ce sont les règles générales de la Bourse», ajoute-t-il. Une question se pose : la pérennité de cette institution est-elle menacée ?

M. Ait Ali préconise un «assainissement de toutes les entreprises économiques et comptables». Selon lui, les bourses ne sont pas des lieux de brassage des mêmes capitaux entre les mêmes acteurs, mais des lieux de placement d'épargnes et de capitaux, exogènes aux acteurs de la bourse elle-même. «Si une bourse ne permet pas des transactions en temps réel, d'échange de titres entre des parties privées qu'elle n'est pas tenue de connaître dans les détails, je ne vois pas comment elle pourrait lever l'épargne oisive ou les fonds hors circuit bancaire, pour permettre de financer les entités qui s’y inscrivent», explique l’universitaire. Pour rappel, le Conseil des participations de l’Etat (CPE) avait donné, en 2013, son aval à huit entreprises publiques pour l’ouverture ou l’augmentation de leur capital social à travers la Bourse. Il s’agit de trois cimenteries relevant du groupe public GICA (dont celle d’Aïn Kbira), du Crédit populaire d’Algérie (CPA), de la compagnie d'assurance Caar, de Cosider Carrières (filiale du groupe Cosider), de l’entreprise Hydro-aménagement et de Mobilis. Mais la souscription de la Société des ciments d’Aïn-Kebira (SCAEK) en 2016 a été déclarée infructueuse et retirée, puisque la réglementation exige un minimum de 20% du montant total de la souscription alors que la levée de fonds avait atteint à peine 5% des 18,95 milliards de dinars que cette entreprise espérait lever sur le marché financier. Par ailleurs, le DG de la Sgvb explique que des suites de l’expansion des besoins en capitaux liés à la multiplication de création d’entreprises, le DG de la Bourse d’Alger anticipe que les moyens de financement dont elles pourraient avoir besoin ne pourraient, en plus de ceux provenant des banques, être assurés que par cette dernière. Après vingt ans d’existence, la Bourse d’Alger ne compte aujourd'hui dans son portefeuille que cinq titres, que sont Saïdal, El-Aurassi, Alliance Assurances, NCA Rouiba et Biopharm, avec une capitalisation boursière inférieure à 40 mds de DA, un encours des obligations du Trésor autour de 400 mds de DA et quelque 13.000 investisseurs. En dépit de cette situation, M. Benmouhoub reste optimiste et relève la nécessité de dynamiser la Bourse. Des démarches sont engagées. Il est question notamment de la mise en place à partir de l’année prochaine d’un système de cotations en ligne. «Nous sommes convaincus que le marché des capitaux doit connaître un développement rapide, notamment avec la situation financière du pays. Et s’érigera en un acteur majeur dans le financement des entreprises, et par ricochet, de l’économie nationale. Cette cotation en ligne s’accompagnera nécessairement par une mise à niveau de notre législation et réglementation boursière. C’est aussi un signal pour le marché. On veut dire aux entreprises qui sont jusque-là réticentes, que la Bourse d’Alger s’inscrit dans une logique de progression, et les standards de son fonctionnement seront les mêmes pour les bourses mondiales».

Fouad Irnatene