Intoxications alimentaires : 17 cas à Oran

Les boissons vendues, telles que la charbet (boisson faite à base de jus de citron, de sucre et d'acide citrique), les grillades et les viandes qui se vendent anarchiquement favorisent les intoxications alimentaires qui triplent selon l’Association algérienne de protection du consommateur et son environnement (Apoce), pendant le mois sacré. Malgré les campagnes de sensibilisation et les appels à la vigilance lancés par cette association et le ministère du commerce afin que le consommateur ait conscience d'acheter des produits étiquetés, de faire les achats chez des personnes dignes de confiance, plusieurs cas d’intoxication ont été enregistrés durant la première semaine du mois de Ramadhan. Ainsi, à Oran, dix-sept cas y ont été constatés pour avoir consommé un jus de citron «cherbet» dont l'origine du produit est inconnue, a-t-on appris auprès de la Direction de la santéc et de la population.

Les mêmes services ont indiqué que les personnes affectées par l'intoxication ont été traitées au niveau de structures sanitaires, soit quatre cas au CHU d’Oran, trois à l’EHU 1er-novembre, deux autres à l’hôpital d’El Mohgoun et le reste dans les établissements publics de santé de proximité de Seddikia, Bouamama (Oran), Ain Turck et Boutlélis. Des secours ont été prodigués aux malades placés sous surveillance médicale durant deux heures, selon la même source qui a souligné qu’aucun cas grave n’a été signalé. Ces cas d’intoxication alimentaire sont liés à la consommation de boissons contenues dans des sachets ou bouteilles non stérilisés, a-t-on relevé. Les vendeurs de « cherbet » investissent, durant le mois sacré, les marchés et les abords de rues d'Oran proposant ce produit, dont les conditions d'hygiène sont déplorables, à des prix oscillant entre 50 et 70 DA le litre. Sachant que les composantes de ce jus sont le lait et le jaune d’œuf, deux substances rapidement périssables. La Direction du commerce, qui a appelé les citoyens à éviter d'acheter des boissons d'origine inconnue ne portant aucune marque commerciale ou étiquetage, a entamé des enquêtes et des investigations sur la boisson ayant causé l'intoxication, sa préparation, son stockage et son conditionnement dans des bouteilles en plastique collectées n'obéissant pas aux règles d’hygiène. Des échantillons du jus «cherbet» retrouvé dans des bouteilles en plastique, jetées dans les ordures, ont été prélevés l’année dernière pour des analyses qui avaient révélé que ce jus était impropre à la consommation.

Des agents de contrôle et de répression de la fraude devront saisir le jus Cherbet exposé à la vente et le détruire lors de leurs sorties de contrôle des marchés et des locaux commerciaux.

R. S.