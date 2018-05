Programme télé ramadhan : Si l’on chantait « safina safina »

Vous pouvez appeler cela matraquage médiatique, bourrage de crâne, vous ne pouvez échapper à son emprise et à son influence. Faites un tour au marché de votre quartier et vous serez édifié. Vos marchands habituels vantent leurs fruits et légumes en chantant Safina Safina qui se décline en felfel ya felfel, delaâ ya delaâ, même les enfants de votre immeuble se mettent au goût de l’heure en chantant, avant El Adhan, «Safina Safina». «Ils ont été victimes du conditionnement de la télévision, du matraquage systématique des publicités diffusées à longueur de journée et de soirée par les chaînes de télévision durant le mois de Ramadhan.

La listes des produits de l’agroalimentaire est longue, aussi longue que les durées des plages de publicité que vous ne pouvez en aucun cas éviter même au moyen de votre zapette. Vous vous dites : « je passe à l’autre chaîne», et c’est l’inévitable publicité qui vous accueille parfois même avec le même produit. Cela dit, il faut reconnaître que nos concepteurs de publicité maîtrisent cet art de vente via le tube cathodique. Techniquement, les publicités sont léchées, servies par de belles comédiennes et de beaux gosses.

Prenez la pub Safina, il y a de la mise en scène, des figurants, une chorégraphie et une belle mélodie. Le message passe mieux.

Cette année, il y a même eu innovation en matière de matraquage des téléspectateurs. Les annonceurs ne laissent même pas les téléspectateurs suivre en paix leur feuilleton préféré. Un carton s’illumine en bas de l’écran et vante les mérites d’un produit, photo à l’appui. C’est du harcèlement ! On aurait dit que les prix de diffusion des publicités ont chuté, sinon comment expliquer la multiplication de leur passage. La page pub télévision se vend moins chère que celle de la presse papier ?

Quand le téléspectateur a consommé la publicité, il s’intéresse au message, il décortique la pub et s’étonne qu’une marque de boisson gazeuse lance à chaque fin de pub «raq fariha», comprendre : «tu t’en es bien sorti», et le comble, il s’adresse à quelqu’un qui roule avec une grosse cylindrée décapotable et qui se plaint pour éloigner le mauvais œil. Le message de la pub Safina est plus simple, plus clair : « Tout est bon avec Safina.»

Les jours passent et les soirées télévision se suivent. Les Algériens veulent connaître le nom et la situation géographique de ce super village du feuilleton «Bab edechra». C’est vrai qu’il est beau et magnifique. Existe-t-il réellement ? Sinon l’autre feuilleton «El Khaoua» attire depuis deux épisodes avec une histoire d’amour qui se dessine avec la belle Yasmine et l’avocat Rahim. Intéressant à voir comment cette idylle va évoluer et comment surtout elle sera traitée à l’écran. Pour l’instant, le réalisateur joue sur la corde jalousie.

Abdelkrim Tazaroute