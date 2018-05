Conférence de José Maria Merino à l’institut Cervantès d’Alger : contes nocturnes espagnols

A l’occasion des nuits ramadhanesques, le centre culturel espagnol d’Alger, l’institut Cervantès de Argel, «organise quotidiennement des soirées authentiques. L’écrivain espagnol José Maria Merino était l’invité de la soirée de lundi pour parler de la tradition des contes en Espagne «El filandon de Léon». Le Filandon est un ancien terme dialectal de la région de Léon en Espagne qui désigne des réunions nocturnes dans lesquelles les femmes tissaient, pendant que l’assistance se racontaient des contes, des blagues et des histoires diverses. ils chantaient des chants traditionnels au son des instruments propres de la région. Et c’est un peu le concept de ces soirées ramadhanesques qu’organisent l’institut Cervantès avec une décoration pittoresque en donnant tribune d’expression à des auteurs, comédiens et chanteurs dans d’autres lieux, à l’exemple de la salle Ibn Zeydoun. Le conférencier a présenté une allocution sur cette tradition orale sur les fables, légendes et histoires du patrimoine espagnol. Ayant baigné dans cette culture depuis sa tendre enfance, l’orateur a fait savoir que la narration orale se distingue de l’écrite par sa capacité de présenter une disposition physique des personnages et une parfaite immersion dans l’ambiance de l’histoire en laissant cours libre à l’imagination de l’auditeur. Né en 1941 à la Corogne en Espagne, José Maria Merino est écrivain et académicien, il passe son enfance et adolescence à Léon. Il étudie le droit à l’université Complutense de Madrid. Il dirige, entre 1987 et 1989, le centre des lettres espagnoles du ministère de la culture. et depuis 1996, il se dédie exclusivement à la littérature. Comme écrivain, il s’initie à la poésie mais finit par écrire des romans et des contes, la plupart de ses histoires ont une composante fantastique étant l’un des principaux représentants de ce genre en Espagne. Il a également publié des récits pour enfants et de la littérature de voyages. Avec Juan Pedro Aparicio et Luis Mateo Diez, il écrit avec l’apocryphe commun de Sabino Ordas. Il est depuis avril 2009, membre de l’académie royale espagnole.

Kader Bentounès