Oran : L’animation dans toutes les communes

Contrairement aux années précédentes où les soirées artistiques se déroulaient principalement dans la commune d’Oran, ce qui obligeait les habitants des autres localités à se déplacer jusqu’au chef-lieu de la wilaya pour égayer leurs veillées ramadanèsques, cette année, les activités se tiennent dans l’ensemble des communes. Mieux encore, la plupart de ces manifestations sont organisées sur l’espace public en plein air, à l’exemple de la commune de Bir El Djir (à l’est d’Oran) qui a accueilli, samedi dernier, la troupe musicale El Rawabi.

La soirée s’est déroulée sous une tente dressée sur le boulevard Millénium et a vu une forte présence des familles. Même ambiance a été constatée, avant-hier, à l’annexe de l’USTO où la troupe «El Fakirates» a gratifié une assistance 100% féminine d’un riche répertoire de chants religieux du terroir.

A oued Tlélat et à l’occasion du mois sacré, les autorités locales ont rouvert le jardin public communal qui a accueilli, jeudi dernier, la première veillée artistique du programme d’animation conçu par l’assemblée communale d’oued Tlélat. Cette initiative a été très bien accueillie par la population locale qui a beaucoup souffert de l’oisiveté et de l’absence d’activités culturelles. «franchement, ce n’est que maintenant qu’on commence à respirer un peu de culture dont nous avons été privés pendant longtemps. Comme vous le savez, notre commune est située à près de 35 kilomètres du sud-ouest de la ville d’Oran, et ce ne sont pas tous les habitants qui ont les moyens et la possibilité de se déplacer à la ville d’Oran pour assister à des concerts de musique ou des pièces théâtrales. En été et pendant le ramadan, c’est carrément le désert culturel et artistique. La réouverture du jardin public est une excellente nouvelle pour les habitants de Oued Tlélat qui vont rompre un tant soit peu avec l’ennuie et l’oisiveté», confie Mouhamed Belkheir, un commerçant. La commune de Gdyel n’est pas en reste. Le nouveau jardin inauguré en mars dernier, s’étendant sur 2 ha, abrite à son tour des soirées ramadanèsques dédiées exclusivement aux familles. Il faut savoir que Gdyel a accueilli, ces dernières années, un nombre impressionnant de familles, à la faveur des opérations de relogement dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire.

Par ailleurs, elles sont nombreuses les familles oranaises à avoir opté cette année pour un iftar en bord de mer. Tous les jours, des navettes reliant la commune d’Oran à la commune d’El Ançor sont organisées par des associations locales qui proposent des repas de rupture du jeûne au bord de la mer, agrémentés par une animation musicale. Il est à souligner qu’outre les soirées musicales, d’autres institutions publiques, à l’exemple des maisons de jeunes et de la culture ont élaboré un programme assez varié à l’occasion du mois de ramadan destiné en particulier aux jeunes. A Oran-ville, les amateurs du quatrième art ont rendez-vous avec les œuvres associatives. En effet, à l’occasion du mois sacré, le TRO d’Oran a décidé de soutenir les associations et coopératives locales théâtrales. Dans ce cadre, l’association culturelle des jeunes «Merdjajou» présentera sa pièce «Habil El Soltane» au public oranais au théâtre régional.

Amel Saher