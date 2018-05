Concert spécial Inchad à l’Opéra d’Alger : Cocktail madihs et chants religieux

Une soirée dédiée à l’«Inchad» a été organisée dans la soirée de lundi à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh.

Une soirée spirituelle qui a séduit le public par des chants et des «Madihs» exécutés avec une réelle maîtrise.

«Laylat Rouh El Arouah», tel est le thème qu’a été choisi pour cette veillée qui a regroupé cinq mounchidine, ainsi que l’association Tamgout. Animée en première partie par cette dernière, la soirée a englobé un cocktail de «Madihs» et de chants religieux interprétés par cette association, formée de onze membres, venue de Tizi Ouzou qui a glané la sympathie du public en chantant en langue amazighe et en a capella «Fi Hobi Ennabi» et «Fi Qissat Chafaât Al Anbiae», faisant l’éloge du Prophète Mohammed (QSSSL) dans une soirée distinguée par une grande interaction de l’assistance avec des titres envoûtants. Distinguée par ses onze membres, l’association Tamgout n’a pas manqué de susciter l’adhésion de l’assistance avec une belle voix chaude et captivante du leader.

La deuxième partie de cette soirée spirituelle a été marquée par le passage de la troupe «Nour El Mostaphfa El Koubra» qui a accompagné les cinq solistes qui se sont succédé sur la scène de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïh. Formée de onze musiciens et huit choralistes, cette troupe a gratifié le public algérois d’un bouquet de chants raffinés, où les cinq chanteurs du groupe se sont succédé, pendant un peu plus d’une heure, pour interpréter des «Madihs» louant le Prophète (QSSSL), la grandeur et l’amour de Dieu. Composé de musiciens de différentes régions du pays, la prestation du groupe a donné lieu à un voyage dans les sonorités spirituelles et le patrimoine soufi, au bonheur d’un public conquis, dès les premières notes. Ainsi, le mounchid Adel Haned a, au sens propre du terme, fait plaisir aux spectateurs en accomplissant un tour de chant dans les règles de l’art, lui qui a élevé l’art du chant spirituel au niveau des exigences requises en interprétant «Silni» et «Ya sedjane demaâti». Dans une ambiance conviviale, la magie mostaganémoise, qui a rapidement opéré, s’est installée avec le mounchid Belalia Bendehiba qui, en compagnie de cette troupe musicale, a gratifié le public de chants religieux et soufis très appréciés, avec «Soubhan men sawar hasnak» et «Chouqi Li nour b’hak». Puis, vint le tour du mounchid Abdelhamid Benseradj. Ce mounchid, lauréat du concour «Mounchid Echariqa», n’a pas manqué de susciter l’adhésion de l’assistance avec une belle voix chaude. Ce soliste a encore glané la sympathie du public en chantant en langue arabe «R’da we ennour» et «Ya soubhane demaâti». Venu de la ville des Ponts suspendus, l’interprète Nacer Mirour a charmé le public, peu nombreux à cette soirée. «Salla El Ilah» et «Bismi Lah E’rrahman E’rrahim» sont les titres qui ont été choisis et qui ont récolté les forts applaudissements du public pour témoigner d’un penchant avéré pour un style d’interprétation dont raffole un auditoire averti. Venu de Tizi Ouzou, el mounchid Oussama Bounar a interprété dans la langue kabyle des titres comme «La Ilaha Ila lah» et «Tighri Bougadoud»… titres qui ont enchanté le public.

Sihem Oubraham