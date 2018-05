Grand angle : Suspense

Aura-t-il ou n’aura-t-il pas lieu, ce sommet annoncé pour le 12 juin prochain entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ? Les deux hommes seront certainement au rendez-vous. Pourtant les bookmakers de la politique hésitent encore à parier sur la réalisation de cet événement. Et pour cause, ce qui semble être une saga diplomatique rocambolesque n’en finit de dérouter les observateurs les plus avertis des relations internationales. Les rebondissements en cascade que l’on peut mettre certes sur le compte du caractère impulsif des deux hommes entretiennent le doute quant à la tenue, à la date fixée, de ce sommet. Et à moins de deux semaines le suspense demeure entier. Ainsi après avoir annoncé qu’il allait l’annuler, le président Trump a relancé l’éventualité de cette rencontre, en confirmant le déplacement en Corée du Nord d’une équipe américaine pour préparer sa rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Singapour. Il est à noter aussi que côté coréen, la même menace avait été proférée par la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Cheo Son Hui. Elle s’était exprimée juste avant que Trump ne le fasse. Autant dire que cette turbulence a de quoi inquiéter les observateurs qui espèrent qu’un terme sera mis aux tensions qui persistent dans la péninsule coréenne depuis 65 ans avec sa dénucléarisation devant couronner ce sommet historique. Mais parce que les deux dirigeants sont souvent qualifiés «d’imprévisibles», le pire peut arriver à n’importe quel moment. En effet, il ne faut surtout pas se fier à l’optimisme affiché par Trump quant au maintien de cette rencontre. Ce dernier a déjà prouvé depuis son évènement en tant que 45e président des USA, que le respect des engagements n’est pas son fort et qu’il peut opérer des revirements sans se soucier de leurs conséquences collatérales.

Nadia K.