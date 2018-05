Pour dénoncer le blocus de l’occupant israélien : Des bateaux palestiniens partent de Ghaza

Des bateaux de pêche palestiniens ont pris la mer mardi depuis le port de Ghaza pour dénoncer le blocus imposé à l'enclave palestinienne depuis plus de dix ans, ont rapporté des médias. Salah Abd al-'Ati, militant des droits de l'homme et membre du comité d'organisation de la Grande marche du retour avait annoncé dimanche le départ du premier navire humanitaire à partir de mardi depuis la bande de Ghaza vers le monde à 11h00 (09h00 GMT). «Le navire transportera un groupe de malades, des étudiants et des diplômés au chômage», avait-il dit sans préciser la destination finale de ce bateau. Il s'agit d'une première initiative du genre lancée depuis Ghaza. Ce départ coïncide, avait-il dit, avec le huitième anniversaire du massacre du Mavi Marmara, le 31 mai 2010 où des soldats de l'occupant israélien avaient sauvagement attaqué un navire «Mavi

Marmara» affrété par une association turque et où 10 humanitaires avaient été tués. Le ferry faisait partie d'une flottille internationale de six bateaux chargés d'aide humanitaire qui tentaient de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Ghaza, depuis plusieurs années. Le départ du bateau mardi consacrera «le lancement de la première ligne maritime entre Ghaza et le reste du monde et également la mise en application des normes relatives aux droits de l'homme qui assurent la liberté de mouvement», avait souligné Salah Abd al-'Ati. «Il est temps de mettre fin au blocus», avait-il dit, appelant les Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge et l'Union européenne à assurer la protection de ce voyage. L'occupant israélien impose depuis plus de 10 ans un blocus terrestre, aérien et maritime à la bande de Ghaza défiant ainsi la communauté internationale et les résolutions de l'ONU exigeant sa levée. Depuis le 30 mars dernier, les Palestiniens de la bande de Ghaza manifestent contre ce blocus et exigent le retour des réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres en 1948 lors de la création de l'entité sioniste. Face à ces manifestations pacifiques, les forces d'occupation israéliennes ont procédé à des tirs à balles réelles tuant plus de 118 Palestiniens et blessant plus de 13.000 personnes suscitant une vive condamnation internationale qui dénonce un «massacre à ciel ouvert» et réclame l'intervention urgente du Conseil de sécurité pour protéger les Palestiniens.