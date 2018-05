Protection du peuple palestinien : Le Conseil de sécurité votera cette semaine Pour une résolution

Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait voter la fin de cette semaine sur un projet de résolution appelant à fournir une protection internationale au peuple palestinien dans les territoires occupés contre les tueries commises quotidiennement par les forces d'occupation israéliennes.

C'est ce qu'a indiqué Saleh Rafat, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) lundi à la radio voix de Palestine. Le responsable palestinien a ajouté que si les Etats-Unis décidaient d'opposer leur veto à la résolution, les Palestiniens demanderaient à l'Assemblée générale des Nations Unies de convoquer une réunion extraordinaire sous le titre «L'Union pour la paix».

Depuis le 30 mars dernier, plus de 120 Palestiniens ont été tués et 13.000 autres ont été blessés dans la bande de Ghaza par des tirs à balles réelles de l'armée d'occupation israélienne, lors de manifestations pacifiques organisées pour la levée du blocus imposé à la bande de Ghaza et le retour des réfugiés spoliés de leurs terres en 1948.

Ces massacres avaient suscité une vive condamnation de la communauté internationale réclamant au Conseil de sécurité de l'ONU d'assurer une protection urgente au peuple palestinien. Par ailleurs, le responsable palestinien a annoncé que le président Mahmoud Abbas va diriger une réunion pour le Comité exécutif de l'OLP, consacrée à l'examen des résultats du comité de suivi, formé par le président Abbas dans le but d'élaborer les mécanismes pour la mise en oeuvre les récentes décisions du Conseil national palestinien (CNP) sur la façon de contrer les politiques Américains et Israéliens, ainsi que la situation interne afin de mettre fin à la division. Le dirigeant de l'Etat palestinien a décidé de reprendre ses activités officielles après sa sortie de l'hôpital de Ramallah lundi où il avait été soigné durant une semaine pour une pneumonie.