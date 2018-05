Sahara Occidental, parlement de Navarre : « que le Maroc cesse son occupation illégale ! »

Le Conseil des porte-paroles du parlement de Navarre a approuvé, lundi, à l’unanimité de ses groupes politiques, une déclaration institutionnelle dans laquelle il a exigé du Maroc de mettre fin «à son occupation illégale du Sahara occidental», et de permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination.

Le texte de la déclaration souligne que «le Sahara occidental est un territoire non autonome en droit international qui n’a jamais appartenu au Maroc» et pour ce faire, le Conseil des porte-paroles de Navarre exhorte l’ONU à promouvoir «sans plus tarder la solution juste et définitive au conflit du Sahara occidental» par le biais de la mise en oeuvre d’un référendum d’autodétermination pour permettre au peuple sahraoui de décider librement et démocratiquement de son avenir. Dans sa déclaration institutionnelle, le parlement de Navarre dénonce les violations des droits de l’homme dont souffrent la population sahraouie et dénonce le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par le gouvernement marocain. Il exhorte ainsi l’Organisation des Nations unies à doter la MINURSO (Mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental), du pouvoir de surveiller et protéger les droits de l’homme de la population sahraouie dans les zones occupées, tout en réitérant son appel à l’UE afin qu’elle donne «effet à la clause de respect des droits de l’homme consacrés par l’accord préférentiel avec le Maroc». Le parlement de Navarre a en outre demandé aux institutions publiques espagnoles «de poursuivre et de renforcer la solidarité et le soutien humanitaire à la fois, à la population réfugiée dans les camps et la population sahraouie dans les territoires occupés». Le parlement régional a enfin demandé au gouvernement de l'Espagne de promouvoir les initiatives nécessaires pour «une solution juste et définitive afin de défendre le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers un référendum libre et équitable». Les intergroupes parlementaires espagnols «paix et liberté au Sahara occidental , réunis récemment à Saragosse ont publié, au cours de la semaine passée, une déclaration dans laquelle ils renouvellent leur engagement pour la cause du Sahara occidental et le droit du peuple sahraoui à un référendum d’autodétermination. Les membres des 14 intergroupes de parlements régionaux espagnols ont réaffirmé dans leur document final leur engagement pour la cause sahraouie qui est basé sur les résolutions des Nations unies, sur le strict respect du droit international et le droit légitime du peuple sahraoui à l’autodétermination à travers un référendum, comme dernière étape du processus de décolonisation qui persiste depuis des décennies. Ils ont en outre rappelé que le Front Polisario est le représentant légitime et unique du peuple sahraoui, reconnu par l’ONU et la communauté internationale.



La position de principe et constante de la Namibie



Par ailleurs, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général (SG) du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que la position de principe et constante de la Namibi vis-à-vis de la lutte légitime du peuple sahraoui pour l'indépendance, découle de l'expérience de la Namibie elle-même et de sa lutte historique pour l'affranchissement du régime d'Apartheid et de la ségrégation raciale, soulignant que les deux pays luttent pour les principes et objectifs de l'Union africaine (UA) visant à ériger l'Afrique en continent exempt de colonisation, de ségrégation raciale et de pillage des ressources naturelles.

«La position de principe et constante de la Namibie concernant la lutte légitime du peuple sahraoui pour l'indépendance et son engagement à soutenir la décolonisation du Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique, découle de l'expérience de la Namibie elle-même et de sa lutte historique pour l'affranchissement du régime d'Apartheid et de la ségrégation raciale», a affirmé, hier,

M. Ghali lors de la visite d'Etat qu'il effectue dans la République de Namibie et sa réunion avec le président namibien, Hager G. Geingob. Les deux parties ont évoqué les relations entre les deux pays et les deux fronts (Polisario et SWAPO) durant leurs révolutions de libération respectives, tout en réaffirmant la position constante de la République de Namibie et du mouvement SWAPO en faveur du peuple sahraoui et sa lutte pour son droit inaliénable à l'autodétermination. Elles ont également abordé les derniers développements de la cause sahraouie à la lumière de la résolution 2414 du Conseil de sécurité, adoptée en avril dernier qui appelle le front Polisario et le royaume du Maroc à engager des négociations directes sans conditions préalables, afin de parvenir à une solution pacifique et acceptable garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Les deux responsables ont déploré l'intransigeance du Maroc, ses manoeuvres visant à se dérober de ses engagements internationaux, sa poursuite du pillage des ressources naturelles et sa violation des droits de l'homme au Sahara Occidental. Dans ce contexte, le président Ghali avait animé, lundi à l'institut amibien d'administration générale et de gestion, une conférence sur les derniers développements de la cause sahraouie et le processus de la paix bloqué en raison des entraves marocaines. Pour rappel, le président sahraoui, SG du front Polisario est arrivé dimanche à Windhoeck, dans le cadre d’une visite d’Etat, de trois jours, en République de Namibie, à l’invitation de son homologue namibien, Hage G. Geingob.

R. I.