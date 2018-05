Immigration clandestine : Le CRA démasque les responsables du drame

Si l’on s’intéresse de près aux véritables causes du problème des migrants clandestins, l’on se rendrait très vite à l’évidence que ce sont ceux là même qui dénigrent à tort l’Algérie sur ce dossier qui sont l’origine de cette détresse humaine que subi les populations des pays du Sahel. Voici ce qu’a fait comprendre d’emblée, la présidente du Croissant-rouge algérien (CRA), Mme Saïda Benhabilès qui était hier l’invitée du forum de la Chaîne 1 de la Radio nationale. «La pression doit changer de camp», a-t-elle soutenu. Et pour cause, explique-t-elle, ces ONG qui se lancent, aujourd’hui, dans une campagne de dénigrement à l’encontre de l’Algérie étaient, hier, des complices au premier rang d’un machiavélique plan de dévastation des pays du Sahel dont certains sont confrontés à une instabilité chronique depuis les événements fâcheux du Printemps arabe. Ce constat est l’une des causes principales de l’ampleur qu’a connue le fléau l’immigration clandestine. L’afflux des migrants se rendant en Algérie est de plus en plus considérables. Ils ont eu droit à une assistance complète, un traitement digne et profondément humain de la part des autorités algériennes et ce, avant qu’ils ne soient procédés à leur rapatriement dans des conditions très confortables, appuie encore la présidente du CRA. «C’est à nous, Algériens, de nous placer dans une position d’accusateur», dira encore Mme Benhabilès, ciblant les ONG qui sont à l’origine de critiques mensongères sinon tendancieuses à l’endroit de l’Algérie. Son message ne souffre aucune équivoque. La présidente du CRA rappelle en effet que ces ONG qui prêchent, à tort, que l’Algérie aurait manquer à ses devoirs humanitaires vis-à-vis des migrants clandestins, sont elles-mêmes responsables de la détresse subi par ces derniers.

«Je suis même prête à saisir par écrit officiel les autres organisations humanitaires pour les inviter à enquêter sur les causes à l’origine de ce drame», a fait savoir le présidente du CRA. Elle a insisté, lors de son intervention, sur les conditions très confortables dans lesquelles se sont accomplies les opérations de rapatriement des migrants clandestins. «A ce propos, nous avons la conscience tranquille», appuie-t-elle. Mieux, Mme Benhabilès a assuré avoir reçu des messages de reconnaissance et de remerciement, notamment de la part de la première Dame du Niger ainsi que d’autres organisations humanitaires, félicitant le CRA pour son traitement réservés aux migrants.

Pour ce qui est de l’ONG qui feint d’ignorer une telle vérité, pourtant évidente, celle-ci si elle s’efforce à critiquer l’Algérie, «c’est tout simplement dû au fait que certaines positions immuables de l’Etat algérien dérangent», fait-elle comprendre. L’Algérie, explique-t-elle, a toujours prôné le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des Etats. Notre pays s’oppose aussi à toute intervention militaire comme solution, et notre soutien aux causes justes, comme celle de la Palestine et du Sahara occidental, est pleinement assumé, a encore indique Mme Benhabilès. Sur un autre volet, la présidente du CRA a plaidé en faveur d’une action plus efficace des organisations humanitaires. «Le temps est venu pour que les organisations humanitaires puissent se hisser en véritable force de proposition, voire un facteur de pression sur les Etats et autres institutions internationales, dans le seul objectif de parer à tout drame humanitaire dans le monde.

Karim Aoudia