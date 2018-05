Feux de forêt : Le DGF en passe de réactiver les dispositifs de prévention

Afin de limiter au maximum les dégâts que causent chaque été les feux de forêts, les pouvoirs publics comptent revoir leur copie et annoncent, par la voix du DGF, la réactivation de tous les dispositifs de lutte et ce, sur la base d’une révision des différents textes les organisant dans le but de les adapter à la réalité. C’est ce qu’a indiqué, hier, Azzedine Sekrane, sur les ondes de la radio nationale. « Il va y avoir par exemple l’utilisation plus accrue de moyens de lutte héliportés de la Protection civile et l'usage de tenues spéciales de protection par les personnes chargées de la lutte anti-feu. A ce propos, 4.600 tenues anti-feu vont être acquises pour une autoprotection et une intervention efficaces, de même qu’il est prévu l’acquisition de 44 camions-citernes légers », a précisé le Directeur général des forêts, réaffirmant du coup les déclarations faites par les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, à l’occasion d’une rencontre nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt, tenue samedi dernier. Il s’agit donc d’une nouvelle approche dont la finalité est de pouvoir lutter « efficacement » contre les incendies de forêts qui sont, a-t-il regretté, à l’origine de la destruction chaque année de milliers d’hectares de superficies sylvestres.

Le responsable a insisté sur l’impératif d'actualiser la législation nationale relative à la prévention des risques majeurs dont les incendies de forêts, promulguée en 2004 et de l'adapter aux évolutions enregistrées dans ce domaine ». Pour le DGF, il est nécessaire d’actualiser la législation nationale relative à la prévention des risques majeurs dont les incendies de forêts, mettant l’accent dans la foulée sur l’importance de « coordonner » les efforts de toutes les parties engagées dans la lutte contre les incendies de forêts pour assurer la réussite de la campagne de prévention. «Après les dégâts considérables déplorés l’été dernier, avec quatre morts et 53.000 hectares partis en fumée, les autorités ont instruit tous les acteurs d’œuvrer désormais en coordination. A titre d’exemple, l’apport de la Délégation nationale des risques majeurs va être très utile», a considéré l’invité de la rédaction de la chaîne III non sans rappeler, par ailleurs, que les administrations locales, situées pour un grand nombre d’entre elles en zone de montagnes, occupent une part «importante» dans le processus de prévention et de lutte contre les feux de forêts, d’où l’intérêt, selon lui, de les doter de moyens d’intervention «plus performants».

A propos des moyens, Sekrane estime que les forestiers ne disposent pas d’assez de moyens pour faire face, seuls, aux incendies et soutient que le déficit enregistré en la matière, que ce soit humain ou matériel, est en grande partie derrière la destruction d’importantes superficies. «Le secteur ne dispose que de 5.000 hommes pour gérer et protéger 4,3 millions d’hectares de superficies boisées», a-t-il déploré, affirmant que l’inconscience et la négligence sont responsables des débuts d’incendies de forêts, outre les incidences du climat (pics de chaleurs et vents forts). Il a observé que la couverture forestière en Algérie, composée de larges superficies d’espèces résineuses, est devenue « très sensible » aux incendies en raison, a-t-il détaillé, de l’augmentation des températures causées par le changement climatique. Concernant la main criminelle, le DGF a révélé que les services de la Gendarmerie nationale ont procédé l’année passée à l’arrestation de 27 pyromanes impliqués dans les feux de forêts.

S. A. M.