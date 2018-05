Le projet de loi sur la santé devant les sénateurs : Des propositions concrètes pour améliorer la gestion

Le Conseil de la nation a poursuivi, hier, ses travaux en séance plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution, en présence de M. Mahdjoub Bedda, ministre des Relations avec le Parlement.

En réponse aux préoccupations des nombreux sénateurs ayant demandé à prendre la parole durant ces deux jours consécutifs, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, a assuré que ce texte comprend des éléments de réponse pour « régler tous les problèmes d'organisation et de gestion, mentionnés dans les interventions des sénateurs ». Ce projet de loi est fort également, de dispositions visant à optimiser « la protection de la santé de tous les citoyens » et « de manière équitable», a-t-il précisé. Cela dit et à propos de l’article relatif à la possibilité de contribution du patient dans le paiement des frais de soins (article 334 du projet de texte), le ministre signale que ces mêmes dispositions sont citées dans l’article 231 de la loi de la santé en vigueur et qui date de 1985. « On ne peut donc pas parler de recul », relève le ministre, faisant remarquer que « c’est plutôt une contribution de certains pour une catégorie de traitements » et que « cela se fera via un texte réglementaire». Enchaînant avec la question de la contractualisation, le premier responsable du secteur de la Santé a mis en exergue que cette procédure « ne s'oppose nullement au principe de la gratuité des soins », mettant en relief, dans ce contexte, la détermination de l'Etat à réunir tous les moyens nécessaires à la gestion des établissements de santé . Ce nouveau système est une nouvelle méthode de financement des établissements « sous une forme contractuelle entre les établissements de santé et des organismes bailleurs de fonds, à l'image de l'Etat, de la sécurité sociale ou des assurances, et ce, suivant des normes d'évaluation des activités et du calcul des charges sanitaires garantissant une meilleure maîtrise des dépenses et une lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes ».

M. Hasbelaoui mettra à profit cette occasion pour réitérer le fait que le projet « contribuera à garantir une protection sanitaire à toutes les franges de la société et dans tous les cas », à travers des « services de haute qualité » assurés en particulier par «le public» qu'il a qualifié de « locomotive principale» du secteur, mais qui sera appuyé par le secteur privé, un secteur «complémentaire» et auquel sera confiée « la tâche du service public suivant un cahier des charges se basant sur le principe de gratuité» des soins qui est, en fait, «un acquis irréversible» au profit du citoyen algérien.



Le citoyen au centre des préoccupations du nouveau texte



Le patient est le point de départ et le point d’arrivée de ce projet de texte, de même qu’il restera «au centre des préoccupations de l'Etat lors de la mise en place de politiques préventives ou cliniques, tout en veillant à préserver l'intimité du citoyen qui sera consulté à chaque fois qu'il est question de sa santé », a poursuivi le ministre, rappelant, à ce titre, « la poursuite du système de la gratuité des soins, garant de la consécration du droit à la santé pour l'ensemble des citoyens». D’autre part et s'agissant du service civil, M. Hasbellaoui, qui met l’accent sur

«l'engagement de son secteur à en maintenir le caractère obligatoire et à œuvrer inlassablement pour réunir toutes les conditions nécessaires tant matérielles qu'humaines pour donner à ce service plus d'attractivité, d'efficacité et d'efficience », soutient également que ce dernier est l'un des objectifs principaux du nouveau projet de loi, d'autant que ce service contribue à la réduction des différences entre les régions et l'obtention des meilleures prestations sanitaires. Evoquant le concept de « gestion spécifique et non pas privée » citée dans un des articles de ce projet de loi, le ministre a expliqué que cette mesure qui est susceptible de donner un caractère de gestion plus souple est à même « de répondre aux cas urgents imposés par les spécificités des activités des établissements sanitaires qui vont devenir dorénavant sujets au contrôle en aval après l'acquisition des médicaments et la réparation des équipements, au lieu du contrôle en amont appliqué actuellement». Le premier responsable du secteur s’est exprimé également à propos du «retour des prestations du médecin traitant (médecin de la famille) en termes de définition du parcours du patient et la facilitation de l'opération de bénéficier des soins dans le cadre de ce projet, compte tenu du rôle du médecin traitant dans la chaîne des soins ». Citant d’autres nouveautés du projet de texte, le ministre précise que pour le cas des collaborateurs en pharmacie, qu’il s’agit en fait « des diplômés en pharmacie qui seront recrutés selon des conditions définies par la réglementation ». Cela dit, et vu que la loi définit les grands principes, « l’application des principes nécessite différents textes réglementaires », notamment des décrets et autres décisions.

Par ailleurs, et dans les éclairages donnés par le ministre en ce qui concerne la formation médicale, l’on retient notamment que « les prérogatives du ministère se limitent à la formation continue qui devient désormais obligatoire à la faveur de ce texte et ce, en vue de garantir l’actualisation des connaissances et l’amélioration des compétences pour une optimisation des services individuels ».



« La consécration de la gratuité des soins » et « la ressource humaine » au centre des préoccupations des sénateurs



Durant ces débats qui auront duré deux jours, les sénateurs ont appelé, au renforcement de la ressource humaine et à la garantie des moyens nécessaires aux établissements hospitaliers pour la consécration réelle de la gratuité des soins.

En effet, et à titre d’exemple, le sénateur Abdelkader Mazouz (FLN) a mis en avant l’importance d’«une consécration réelle» de la gratuité des soins dans les établissements hospitaliers publics et la prise en charge des non-assurés sociaux. Le sénateur Abdelhak Kazitani (RND) considère quant à lui qu' «en dépit des contenus à caractère social apportés par cette loi, dignes d'être valorisés, il est nécessaire d'accorder un intérêt particulier à la question de la formation, afin de pallier les besoins sanitaires et réduire les écarts entre les régions», proposant «la réorganisation des structures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, en les détachant des centres psychiatriques». La sénatrice Zahra Kerrab, du tiers présidentiel, a affirmé pour sa part que la consécration du principe de gratuité des soins est «essentiellement liée à la mobilisation de tous les moyens au niveau des établissements hospitaliers souffrant de la fuite des médecins à l'étranger», estimant que le maintien du service civil « consacre », selon ses dires, « l'échec du système sanitaire ». D’autres sénateurs, à l’image de Mme Nouara Djaâfar, ont relevé que « le législateur a omis la question de l'avortement dans les cas de viol, d'inceste mais aussi l'absence d'équipes spécialisées dans la prise en charge sanitaire et psychologique des femmes victimes de violence familiale ». Le sénateur Mohamed Salah Bouguefa a salué la disposition relative au maintien de la gratuité des soins et celle inhérente à la contractualisation. Il insiste, d’autre part, sur l’importance d’améliorer, a-t-il dit, la loi relative à la sécurité sociale, de même qu’il appelle à accélérer la mise en place du fichier national des personnes démunies. De son côté, le sénateur Hasni Saidi a vivement critiqué la situation actuelle du secteur. Il a cependant affiché sa satisfaction quant au maintien de la gratuité des soins et du service civil.

Soraya Guemmouri