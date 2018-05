Le MAE bosnien reçu par MM. Ouyahia, Bensalah et Bouhadja : Promouvoir les relations économiques

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Igor Crnadak, qui effectue une visite officielle en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, indique un communiqué des services du Premier ministère.

L’audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Le ministre bosnien a souligné la volonté de l'Algérie et de son pays de renforcer leurs relations économiques et commerciales pour les hisser au niveau des relations politiques. "Nous avons noté, qu'au plan politique, nous avons de très bonnes relations mais nous avons besoin de promouvoir nos relations économiques et commerciales. C'est dans ce domaine que nous devons faire plus", a déclaré M Crnadak à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Il a, dans ce contexte, annoncé la tenue au cours de l'année 2018 à Sarajevo du deuxième forum d'affaires et d'investissement entre les deux pays après celui tenu en 2008, en Algérie. Le MAE bosnien s'est dit persuadé que cette nouvelle réunion renforcera davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays, précisant que le tourisme et l'agriculture peuvent constituer d'excellents domaines à même de promouvoir davantage la coopération bilatérale. Par ailleurs, M. Crnadak a indiqué avoir abordé avec M. Messahel des questions sécuritaires "qui sont très importantes pour les deux pays et pour les deux régions". "Nous avons aussi échangé nos points de vues sur ce qui se passe dans nos régions respectives et sur le développement de la coopération régionale", a-t-il poursuivi. Pour sa part, M. Messahel a indiqué que son entretien avec son homologue bosnien a été l'occasion d'échanger les points de vues sur l'évolution des situations internes des deux pays, "notamment les différentes étapes franchies par l'Algérie depuis 1999 à aujourd'hui, à savoir la Concorde civile, la réconciliation nationale et maintenant le vivre ensemble en paix, ce qui a permis à l'Algérie d'être un pays stable". Il a également indiqué avoir évoqué avec M. Crnadak la situation en Bosnie Herzégovine et dans la région des Balkans ainsi que la situation en Libye, au Sahel et au Sahara Occidental. "Nous avons parlé des défis communs à nos deux pays, à savoir le développement et la stabilité mais aussi le défi de la lutte contre le terrorisme, de la déradicalisation et de la coordination au sein du système des Nations unies", a déclaré M. Messahel, ajoutant avoir également abordé avec son homologue bosnien "toutes les initiatives qui ont été prises dans le domaine de la démocratisation du système des Nations unies et tout ce qui en rapport avec la paix et la sécurité". Au plan bilatéral, le ministre M. Messahel a souligné que cette visite "a permis de nous rapprocher davantage et de jeter les bases de la construction des relations entre les deux pays pour qu'elles soient à la hauteur des ambitions des deux chefs d'Etat et des deux peuples".

Par ailleurs, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a examiné lors d'un entretien avec le ministre bosnien, les voies et moyens à même de promouvoir les relations bilatérales au niveau escompté, à la lumière des potentialités et des opportunités offertes dans les deux pays". Selon un communiqué du conseil, cette audience a été l'occasion de "passer en revue les voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales au niveau escompté, à la lumière des potentialités et des opportunités offertes dans les deux pays, sur tous les plans, d'élargir les domaines de coopération et d'en définir les cadres, d'autant plus que les deux pays préparent la tenue du 2e Forum d'investissement Algérie-Bosnie-Herzégovine, qui permettra de déterminer les voies et moyens à même de renforcer les relations commerciales et économiques, au mieux des intérêts des deux peuples et des deux pays". Au chapitre de la coopération sécuritaire, le ministre bosnien des Affaires étrangères a exprimé "l'admiration et l'interet de son pays pour l'expérience algérienne", en vue d'en tirer profit. Pour ce qui est des relations parlementaires, les deux parties ont exprimé leur "disposition à les appuyer et à les promouvoir à de hauts niveaux, à travers l'échange de visites et de délégations.



Vers l'installation d'une commission d'amitié



Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja a appelé lors de d'une audience accordée au ministre bosnien, à la nécessité de l'installation d'une commission d'amitié algéro-bosnienne, pour contribuer à l'activation de nouveaux domaines de coopération et au renforcement des relations bilatérales, indique un communiqué de l'APN. La rencontre a porté sur "l'état des relations historiques privilégiées qui lient l'Algérie et la Bosnie et les voies de leur promotion pour englober différents domaines, notamment sur le plan de la coopération économique", précise le communiqué. M. Bouhadja a appelé également à l'installation d'une commission d'amitié Algérie-Bosnie, afin de contribuer à "l'activation de nouveaux domaines de coopération à même de renforcer les relations entre les deux peuples". Dans le même contexte, le président de l'APN a affirmé que "l'Algérie avance sur la voie de la diversification de son économie nationale, avec l'accompagnement des pays amis et frères", ajoutant que la Bosnie est appelée à la coopération bilatérale pour appuyer le partenariat entre les deux pays dans les domaines judiciaire et sécuritaire". Pour sa part, le ministre bosnien a fait savoir que "sa visite en Algérie constitue une occasion pour ouvrir de nouvelles perspectives de concertation et de coopération bilatérale dans tous les domaines", réitérant "le souci de son pays de promouvoir les relations bilatérales au plus haut niveau, au regard des défis communs auxquels les deux pays sont confrontés".



Relations dynamiques



Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu le MAE bosnien, Igor Crnadak. Les entretiens ont porté sur l’examen des relations de coopération entre l’Algérie et la Bosnie dans le domaine de l’énergie et les perspectives de leur renforcement.

Les deux parties ont passé en revue les possibilités de coopération et d’investissement dans le domaine de l’énergie, notamment les hydrocarbures et l’électricité.

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi et M. Igor Crnadak ont exprimé la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et commerciales pour les hisser au niveau des relations politiques.

Soulignant les avantages et incitations accordés aux investisseurs désirant investir en Algérie, M. Yousfi a relevé notamment les progrès réalisés dans le domaine de l'industrie du ciment, la sidérurgie et la métallurgie.