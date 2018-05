Examen du BEM : Un sentiment de quiétude

Les épreuves jugées abordables par les candidats.

Les examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM session 2018) ont débuté, hier matin, dans de bonnes conditions, à travers l’ensemble des wilayas.

Ce sont 595.865 élèves, soit 52,45% de filles et 47,55% de garçons, à se rendre tôt le matin au différents centres d’examens répartis à travers le territoire national, dans l’espoir de décrocher ce précieux sésame et obtenir une bonne moyenne aux épreuves pour accéder au cycle secondaire.

Cette année, c’est à partir du CEM El-Moussalaha, relevant de la wilaya de Laghouat, que le coup d'envoi officiel de cet important examen a été donné par la ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit.

Accompagnée des autorités locales et des cadres du ministère, la ministre à procédé à l'ouverture des plis contenant les sujets de la langue arabe, première épreuve du BEM de l'année scolaire 2017/2018. Toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour le bon déroulement de cet événement éducatif couronnant quatre années de travail continu et de labeur.

Les épreuves ont démarré sereinement dans tous les centres d’examen répartis à travers les quatre coins d’Algérie, et aucun incident n’a été signalé pour cette première journée.

En effet, cet examen, qui a débuté, pour la plupart des régions du pays, dans des conditions climatiques fraîches, a vu la mobilisation d’importants moyens humains et matériels pour assurer sa réussite.

Il est 8h15, lorsque le centre d’examen lycée Ali-Chkiri de Chéraga a commencé à accueillir les premiers venus seuls, en groupes ou accompagnés de leurs parents. Les candidats qui appréhendaient les épreuves semblaient tendus et inquiets. «C’est normal, c’est le stress des examens», nous disent ceux rencontrés sur les lieux.

Certains se parlaient entre eux pour partager les informations de dernière minute et acquérir une confiance pour entamer l’épreuve de langue arabe.

Pour certains candidats qui n’ont pas hésité à nous confier leurs craintes par rapport aux sujets des épreuves, ceux-ci les ont qualifié de «normales», justifiant par le fait que cet examen constitue pour eux une étape très importante dans leur vie, car marquant leur passage au niveau secondaire. C’est aussi l’avis des parents des candidats qui sont venus accompagner leurs enfants et les rassurer pour bien démarrer leur série d’épreuves.

Selon Mme Nadjet, venue avec sa fille, on appréhende toujours les examens, même si l’on a bien révisé. «Je n’ai pas dormi toute la nuit et j’essaye de dissimuler mon stress pour ne pas le transmettre à ma fille», a-t-elle confié, ajoutant : «Je me dis, si on a travaillé convenablement durant l’année scolaire, y a pas de raison d’avoir peur.»

Pour Mme Rania, chaque travail mérite récompense. «Mon fils va passer son examen, mais je suis sereine», a-t-elle dit, avant de poursuivre : «L’assiduité et la persévérance sont la clef de la réussite.» L’attente était très longue pour les parents qui n’ont pas quitté les lieux, même après que leurs enfants se sont rendus aux classes d’examens. Plusieurs heures plus tard, les candidats qui commençaient à sortir du centre d’examen semblaient satisfaits.

Pour la majorité, les épreuves de la matinée, à savoir la langue arabe et la physique, étaient abordables et à la portée de tous. Des candidats rencontrés à la sortie de certains centres d’examen ont fait part de leur satisfaction quant aux questions de ces épreuves qui étaient, selon eux, non seulement abordables, mais aussi à la portée de celui qui s’est préparé normalement à cet examen. «Toutes les questions qui ont été abordées au cours de ces deux épreuves ont été enseignées en classe», nous a révélé une candidate qui avait les yeux étincelants de joie. «J’espère qu’il en sera de même pour les épreuves de l’après-midi, à savoir l’éducation civique et islamique», ajoute-t-elle. Il convient de noter que les candidats au BEM devront passer aujourd’hui trois épreuves mathématiques, langues étrangères et histoire- géo. Pour demain, le dernier jour de l’examen du BEM 2018, les candidats passeront les épreuves de langue française, sciences naturelles et langue amazighe. Notons que les résultats seront proclamés le 18 juin prochain. Bon courage à tous.

Kamélia Hadjib

Annaba

10.329 candidats concernés



Au total, 10.329 candidats ont commencé hier, dès neuf heures, à Annaba, les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session mai 2018. «Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions», nous a indiqué la responsable de la cellule de communication au niveau de la direction de l’éducation de la wilaya d’Annaba, Lilya Chakri. Les candidats répartis entre 9.854 scolarisés des deux sexes et 475 libres, dont 144 détenus, ont commencé à passer leurs épreuves dans 42 centres d’examens, lesquels sont encadrés par 1.707 surveillants.

La nouveauté, cette année, un seul centre d’examens a été retenu pour accueillir les candidats libres et ceux du Centre national d’enseignement à distance, implanté au CEM Khaled-Khodja, dans la cité du 8-Mars, au chef- lieu de wilaya, a tenu à préciser la même source. Trois candidats non voyants et un autre handicapé moteur figurent parmi les prétendants au BEM à Annaba, où des facilitations ont été prises en leur faveur à fin de subir les examens dans la quiétude.

Les premiers sujets d’examens ont été différemment appréciés par les candidats. Par ailleurs, le lycée Moubarek-El-Mili a été gardé pour servir de centre de corrections des copies des épreuves du BEM.

B. G.

Mascara

7.031 encadreurs mobilisés

Selon le chargé de la communication au niveau de la DEW de la wilaya de Mascara, M. Benacer Noureddine, le nombre de candidats à cet examen est de 13.252, dont 346 candidats libres répartis à travers 54 centres d’examen, le lycée Mekkioui-Mamoun de Mascara a été choisi pour servir de centre de correction de cet examen de fin d’année du cycle moyen qui verra la mobilisation de plus de 7.031 PEM et des professeurs des écoles, pour assurer l’encadrement des centres d’examen, et 54 observateurs veilleront au déroulement de cet examen de fin d’année. Toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’année dans les trois cycles d’enseignement. Des dispositions particulières pour assurer le transport et la restauration aussi bien des candidats que du personnel d’encadrement des centres d’examen ont été prises pour la bonne marche de l’opération. Par ailleurs, et à l’occasion des examens de fin de l’année scolaire 2017-2018 de cycle moyen prévus le 28 mai 2018, et dans le souci de garantir la sécurité des élèves et leur procurer l’atmosphère adéquate, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont mis en place un plan de sécurité à travers tout leur territoire de compétence, y compris 47 centres d’examens , en déployant un dispositif de sécurité composé de moyens humains et matériels importants, avec la mobilisation de plus de 1.000 policiers pour garantir un déploiement et une couverture sécuritaires efficaces. Les principaux axes de ce plan consistent en l’affectation d’un nombre d’éléments de la police aux centres d’examens pour assurer la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de sortie des centres, en intensifiant les patrouilles pédestres et mobiles aux alentours, et interdire le stationnement des véhicules, ainsi que la lutte contre les différentes formes de tapage et d’excès de vitesse, des comportements d’automobilistes et motocyclistes.

À cela s’ajoutent des mesures ordinaires consistant en le renforcement des patrouilles de sécurité à travers les rues de la ville et des opérations de contrôle au niveau des barrages fixes au niveau des accès de la wilaya, ou mobiles pour procéder au contrôle des véhicules et personnes suspectes.

Les services de la sûreté de wilaya lancent ainsi un appel aux usagers de la route pour se conformer aux règles du code, notamment celles relatives à la vitesse légale dans le tissu urbain et devant les établissements éducatifs, en vue d’assurer la sécurité des élèves contre ces accidents qui peuvent nuire tant à leur intégrité physique qu’à leur parcours scolaire.

A. Ghomchi

SIDI BEL-ABBèS

Un effectif de 1O.204 candidats



Le moindre détail a été pris en considération pour rendre le dispositif organisationnel mis en place efficace et assurer de ce fait un bon déroulement aux épreuves du BEM dans leur édition 2018. Un dispositif pour encadrer les 51 centres d’examen aménagés en la circonstance et assurer leur sécurité à l’effet d’accueillir dans de bonnes conditions les 10.204 candidats inscrits a cet examen de fin de cycle moyen. Un effectif composé des candidats scolarisés, libres ou de la structure d’insertion. En outre, l’établissement El-Kahina a été choisi comme centre de correction pour connaître justement un traitement particulier dans le domaine de la surveillance de son site et de ses classes de tri.

En somme, toutes les dispositions matérielles et humaines au vu de la forte mobilisation opérée par la direction de l’éducation, de concert avec quelques structures externes, telles que les transports, la santé, la Protection civile et la réquisition du personnel d’encadrement et de surveillance effectuée, ont été prises pour le succès de cette opération. Une opération se déroulant dans des conditions climatiques favorables pour détendre une atmosphère et décompresser les candidats… Au demeurant, les premiers sujets soumis lors de cette première journée d’examen restent abordables pour les élèves ayant poursuivi un cycle normal de scolarité.

Toujours est-il qu’une ambiance bon enfant a prévalu à l’entrée des différents centres d’examen, avec cet espoir de réussir ce test et de passer au palier supérieur qui est le secondaire.

A. B.

Sétif

Composer dans les meilleures conditions



23.396 candidats, dont 13.064 filles, ont rejoint hier les 612 centres d’examen du BEM qui ont été mis en place à travers la wilaya de Sétif. Un examen dont l’organisation, au vu de ce qui a prévalu durant la première journée, n’a pas fait exception à la règle et a été marqué par l’ensemble des dispositions humaines et matérielles à l’effet de permettre aux candidats de composer dans les meilleures conditions. «Comme pour les autres examens scolaires, la préparation et l’organisation de celui du BEM ont été prises en charge de la façon dont il convenait, dans les détails qu’impose une bonne organisation, l’encadrement, mais aussi le volet inhérent à l’accueil des candidats, qui a fait aussi l’objet de la plus haute attention et d’instructions aux chefs de centres. C’est un examen qui se déroule donc dans des conditions normales.»

Rien donc n’a été laissé au fait du hasard, et Amina, qui composait au CEM Aïcha-Oum-El-Mouminine, ne manquait pas d’arborer, au terme des épreuves d’arabe et de physique, un sourire optimiste : «C’est une première matinée qui prête en effet à l’optimisme et nous permet d’aborder cet examen dans de bonnes conditions. L’épreuve d’arabe était facile, et celle de physique, qui a nécessité un peu plus de temps, n’en était pas moins à la portée des candidats qui ont suivi régulièrement le programme.»

Un examen pour lequel 4.815 surveillants et encadreurs ont été mobilisés au niveau des centres qui accueillent cet examen dans les coins même les plus reculés de la wilaya. Des candidats parmi lesquels figurent 132 candidats émanant d’établissements privés et 14 autres handicapés.

F. Zoghbi