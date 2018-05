Attaques terroristes sur des ports et champs pétroliers : Alerte de sécurité maximale

L'armée basée dans l'est de la Libye a annoncé hier un état d'alerte de sécurité maximum suite à plusieurs attaques terroristes présumées sur des ports et champs pétroliers. Le bureau d'informations de la zone militaire du golfe a indiqué, dans un communiqué, que l'ordre de lancer une alerte de sécurité avait été transmis à toutes les unités de la région. Il a également fait remarquer que les forces armées des ports pétroliers se tenaient prêtes à contrer toute attaque terroriste, et que leur réponse à toute tentative d'approche du croissant pétrolier serait sévère. Cette région concentre en effet les plus grands ports et champs pétroliers du pays. Dans le communiqué, Khalifa Emraja, commandant de la zone militaire du golfe, a appelé les citoyens à prendre leurs précautions envers tout individu ou objet inconnu, et à collaborer avec les services de sécurité pour assurer la sécurité publique.

Des groupes armés ont déjà lancé plusieurs attaques contre des champs et ports pétroliers dans l'est du croissant pétrolier libyen. En avril, les gardes d'installations pétrolières libyennes ont annoncé qu'un groupe terroriste avait fait exploser un oléoduc de pétrole brut près de la ville de Mrada, à environ 500 km à l'est de la capitale Tripoli. En décembre 2017, un groupe terroriste avait fait de même avec un oléoduc de la société pétrolière nationale Waha situé dans une zone désertique, causant plus de 10 millions de dollars de perte.

La production quotidienne de pétrole brut de la Libye s'élève à nouveau à environ un million de barils par jour depuis la fin de 2017, après que les opérations de production ont repris dans tous les champs pétroliers du sud et de l'est du pays. Cependant, les fermetures soudaines de champs pétroliers en raison de manifestations ou d'attaques terroristes font fluctuer la production pétrolière libyenne.

Par ailleurs, quatre soldats de l'Armée nationale de libération (ANL) ont été tués, et quatre autres blessés hier par des mines, alors que l'armée progresse vers le sud de la ville de Darna (Est), a indiqué hier un officier de l’armée. «Nos forces ont perdu quatre membres, et quatre autres ont été blessés dans l'explosion de nombreuses mines dans le quartier d'El-Thuhr El-Humr, situé au sud de la ville de Darna», a souligné Khalid Mohammed, officier chargé des opérations de l'armée.