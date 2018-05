Conférence internationale de Paris sur la Libye : vers une solution politique ?

Une feuille de route de sortie de crise sera adoptée par les responsables libyens, à l’issue de la conférence internationale sur la Libye prévue aujourd’hui à Paris sous l’égide des Nations unies, a indiqué la présidence française.

La conférence réunira les principaux responsables libyens, acteurs déterminants dans la résolution de la crise libyenne, a-t-on précisé, lors d’un briefing à l’Elysée, citant le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez El-Sarraj, le chef de l’armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled El-Mechri, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah Issa, ainsi que des chefs de milices, dont le chef des brigades de Misrata, et des responsables qui viennent de toutes les villes libyennes.

Une vingtaine de pays, dont l’Algérie qui a joué un rôle «important», selon l’Elysée, seront présents à cette réunion qualifiée d’»inédite» et quatre organisations internationales (ONU, Union européenne, Union africaine et Ligue arabe). Au départ, cette conférence, a-t-on ajouté, devait se tenir au niveau ambassadeur, mais vue son importance, elle a pris une autre forme, dans le sens où les pays seront représentés par des chefs d’État, des Premiers ministres et des ministres. Outre l’Algérie, les pays présents sont : la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Turquie, l’Italie, Malte, la Chine, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, le Qatar, les Émirats arabe unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Niger, le Tchad et le Congo (représentant de l’UA). «L’objectif principal pour les responsables libyens est de se mettre d’accord sur un texte devant la communauté internationale et les organisations internationales. Chacun doit présenter un front uni, un visage uni en vue de la sortie de crise», a-t-on souligné, précisant que le texte qui est en «finalisation» prévoit un calendrier du processus électoral.

Sur cet accord, les responsables libyens s’engagent dans un processus de sortie de crise, dans la mesure où «chacun a pris conscience que le moment est particulièrement important pour la Libye». «Le texte de l’accord est court et simple, avec quelques grands principes. Parmi ses objectifs : la simplification des institutions libyennes, le renforcement de la sécurité, l’unification des forces de sécurité libyennes, l’engagement de tenir les élections avant la fin de l’année et la garantie de leur bon déroulement dans la transparence», a-t-on résumé, mais l’Elysée n’écarte pas l’existence de Libyens qui seront contre cet accord. «Il y a sans doute des Libyens qui seront contre cet accord, qui profitent de la situation y régnant», a-t-on ajouté, mais l’essentiel est que tous les responsables «ont donné leur accord» pour la mise en route du processus de paix et de règlement de la crise libyenne. Selon la présidence française, une autre réunion est prévue dans deux ou trois mois, pour faire le suivi sur l’accord et mettre chacun devant ses responsabilités».

L’Algérie, qui a contribué à la recherche d’une solution politique à la crise libyenne, a toujours prôné le dialogue inclusif comme «seul et unique option» pour parvenir à une solution politique à l'abri des ingérences étrangères. Une démarche partagée par les responsables libyens, rappelle-t-on.

Le Haut Conseil d’état libyen conditionne sa participation

Le Haut Conseil d'État libyen a fixé les conditions de sa participation à la Conférence internationale sur la Libye, sous les auspices de l'ONU, prévue aujourd’hui à Paris. «Quant aux initiatives de la France, le Conseil a voté, lors de la session d'aujourd'hui, pour l'envoi d'une délégation à Paris, tout en insistant sur le fait que l'accord politique est le seul cadre légal et contraignant de cette initiative», a annoncé le bureau d'informations du Conseil, dans un communiqué. «Les élections doivent se tenir après le référendum sur la Constitution, afin de s'avancer vers une phase permanente. L'État doit rester civil, et le travail des institutions militaires et sécuritaires doit être sous l'autorité civile», a ajouté le bureau. Le Conseil a également demandé un cessez-le-feu immédiat dans la ville de Darna, dans l'est du pays, qui a connu de violents combats depuis février dernier entre l'armée basée à l'Est et les combattants qui contrôlent la ville côtière.