Réforme pénitentiaire : Une rencontre internationale à Alger fin juin

Une rencontre internationale sur la réforme pénitentiaire en Algérie devrait se tenir fin juin prochain à Alger, en vue de présenter l’expérience algérienne en la matière, aux pays de la région, a-t-on appris d’un responsable au ministère de la Justice. Dans une déclaration à la presse en marge du lancement officiel des épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) au niveau de l’établissement de rééducation et de réadaptation d’El Harrach, le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune a annoncé la tenue, fin juin prochain, «sur proposition de l’Union Européenne (UE), d’une rencontre internationale sur la réforme pénitentiaire en Algérie, dans le but de présenter l’expérience algérienne dans ce domaine aux pays voisins qui veulent s’engager dans cette démarche». Soulignant l’importance de mettre en avant les réformes engagées par l’Algérie dans le secteur de la Justice, notamment en matière de réforme pénitentiaire, le même responsable a indiqué que l’UE jugeait l’expérience algérienne «apte à être généralisée, particulièrement dans notre pourtour régional». M. Felioune a rappelé, par la même occasion, le rôle de l’UE dans l’opération de réforme pénitentiaire en Algérie, notamment à travers l’échange d’expertise et l’envoi de missions aux établissements de rééducation et de réadaptation.