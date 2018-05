Nombre d’accidents les dix premiers jours de Ramadhan : Recul par rapport à 2017

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré au cours des dix premiers jours du mois de Ramadhan un recul du nombre d’accidents par rapport à la même période en 2017, a indiqué le lieutenant Mouloud Ibazatene, chargé de la communication à la sûreté de wilaya d’Alger. Le nombre d’accidents de la route enregistrés au cours des dix premiers jours du mois de Ramadhan 2018 dans la wilaya d’Alger a reculé par rapport à la même période en 2017, a déclaré le lieutenant Ibazatene à la presse au niveau d’un barrage sur l’autoroute entre El-Harrach et Ben Aknoun où ont été dressées deux tentes d’iftar collectif pour les usagers de l’autoroute.

Dix accidents de la route ont été enregistrés les dix premiers jours du mois de Ramadhan en 2018 contre quinze accidents à la même période en 2017 grâce à l’intensification des opérations de sensibilisation menées par les services de sûreté, notamment au niveau des barrages. Pour éviter l’excès de vitesse, notamment juste avant l’iftar, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont, dans le cadre de la police de proximité, dressé des tentes d’iftar collectif au niveau de certains barrages pour offrir des repas chauds aux conducteurs dans leurs voitures, a-t-on constaté au niveau du barrage sur l’autoroute reliant El-Harrach à Ben Aknoun. Une initiative qui a été saluée par de nombreux conducteurs. Les citoyens qui ont pris part aux tables d’Iftar au niveau des tentes, ont salué cette initiative qui leur a permis de ne pas faire de la vitesse et d’éviter les accidents de circulation, d’autant plus que la majorité d’entre eux est venue d’autres wilayas, à l’instar de Sétif, Tébessa, Tizi Ouzou et autres.



Renforcement de la sécurité dans les lieux publics très fréquentés par les citoyens



Lors d’une sortie sur le terrain dans les différents quartiers de la capitale et notamment au niveau des barrages sécuritaires du centre commercial d’Ardis, de la cité des Bananiers, du Métro d’Alger et de la Place des martyrs, le dispositif sécuritaire a été renforcé en ce mois sacré dans les différents lieux publics très fréquentés par les citoyens, en vue de les rassurer. Les éléments de la sûreté mobilisés au niveau des barrages ont été renforcés par des brigades de la police judiciaire qui procèdent au contrôle et à la surveillance en vue de parer à tout éventuel acte criminel. S’agissant du Métro d’Alger, la brigade de la Police judiciaire chargée de sa sécurité, a été renforcée par une brigade cynotechnique, ainsi que par des moyens techniques et des caméras en vue de surveiller les colis suspects.

A ce titre, le lieutenant Mouloud Ibazatene a fait savoir qu’à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, les services de Sûreté de la wilaya d’Alger avaient déjà mobilisé 7.000 policiers de différents grades en vue de sécuriser les grands centres commerciaux, les places publiques, les marchés et les gares de transport des voyageurs, y compris le tramway et le métro. Des citoyens approchés par l’APS au niveau du Métro d’Alger et de la Place des martyrs ont fait part de «leur satisfaction» de ces mesures, affirmant que la capitale connaît une amélioration de la sécurisation des quartiers et des rues cette année, grâce au renforcement du dispositif sécuritaire «particulièrement dans les endroits très fréquentés par les citoyens».