Enseignement d’amazigh : 300 postes budgétaires

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), El-Hachemi Assad, a fait savoir hier que 300 postes budgétaires pour les enseignants d’amazigh ont été ouverts par le ministère de l’Éducation nationale, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Selon le même responsable qui intervenait à l’occasion du 23e anniversaire de la création du HCA, ces postes seront réservés aux diplômés des instituts de la langue et de la culture amazighe des universités de Tizi-Ouzou, Bouira, Batna, Bejaia et Alger.

«Le HCA assurera à ces futurs enseignants, accompagnement, encadrement et manuels», a-t-il ajouté en assurant que «2.757 professeurs enseignent actuellement la langue amazighe».

M. Assad a appelé à actualiser la circulaire ministérielle 426 de 2008, pour assurer l’obligation de poursuivre l’enseignement du tamazight à tous les élèves des trois paliers avec l’aménagement de l’horaire hebdomadaire de son enseignement afin d’encourager les élèves à l’étudier et lever les prétextes de certaines parents opposés à son enseignement. Il insisté sur le relèvement du coefficient de la langue amazighe à 3 au lieu de 2 car «elle représente l’identité nationale».

M. Assad a souligné par ailleurs, le «bond qualitatif» en matière d’enseignement de la langue amazighe dont les effectifs sont passés de 37.690 élèves en 1996 à 43.725 en 2017 dans 38 wilayas. Un master de traduction langue amazighe/langue arabe sera ouvert à la prochaine rentrée universitaire à l’institut de la traduction de l’université d’Alger ainsi qu’une filière de formation d’enseignants du primaire spécialité langue amazighe à l’Ecole normale supérieure d’Ouargla, a indiqué Si El Hachemi Assad qui a fait état d’une proposition par le HCA d’un projet académique à l’université de Skikda. Il a également fait état du lancement d’un atelier pour la traduction vers la langue tamazigh du Saint Coran conjointement par le HCA et le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs.

M. Assad a porté l’accent sur les efforts du HCA pour l’encouragement de la publication d’œuvres littéraires en amazigh et la consécration de la célébration du nouvel an amazigh.



Colloque international sur Syphax en septembre prochain



M. Assad a fait état aussi, d’un budget réservé par la présidence de la République pour le soutien au mouvement associatif culturel amazigh assurant que chaque association peut accéder à ce soutien à condition de développer un programme de promotion du tamazight. Il a indiqué à ce propos que 914 associations culturelles amazighes existent à l’échelle nationale. Le secrétaire général du HCA a également annoncé le début de l’enseignement du tamazight dans certains établissements de la formation professionnelle de la wilaya de Skikda à partir de la prochaine rentrée, assurant qu’une correspondance a été adressée au ministère du secteur pour réviser le texte concernant le recrutement par le secteur de la formation d’enseignant de la langue amazighe. Il a proposé l’élaboration d’un programme scolaire pour l’enseignement du tamazight par le secteur et a demandé à son directeur de réserver un espace dans les centres de formation pour les ouvrages sur la langue amazighe qui seront offerts par le HCA.

Le président de l’instance a également plaidé pour la généralisation de la graphie tifinagh sur les façades des établissements du secteur pour faciliter l’adaptation des citoyens avec la langue. Il a également considéré que 80 % des programmes d’histoire étaient consacrés aux diverses civilisations non-amazighes avant d’inviter les secteurs de l’Education et de l’Enseignement supérieur à prendre en compte ce fait et à faire mieux connaître les grandes figures de l’Algérie l’instar de Massinissa, Jugurtha et Syphax.

Il a proposé dans ce contexte au président de l’APC de Skikda l’érection d’une statue à la mémoire de Jugurtha à l’instar de celle de Massinissa qui sera érigée «prochainement» à Alger. Il a été également procédé dans le cadre de cette visite à l’inauguration d’un club d’enseignement de la langue amazighe aux adultes et enfants au sein de la maison de la culture Mohamed Seradj de Skikda.



Un numéro vert pour la généralisation de la langue amazighe



Le Secrétaire général du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA) a également annoncé la tenue d’un colloque international sur le roi numide Syphax (202-250 av.-J.C.) en «septembre prochain» à Ain Témouchent.

Placé sous le thème : «Le royaume des Massaessyles (Numidie occidentale), Syphax et le traité de Siga (202 a-JC) », le colloque réunira des chercheurs des universités nationales et étrangères pour débattre de l’histoire et des vestiges de la Numidie occidentale sous le souverain Syphax, a indiqué M. Assad, précisant que cette rencontre sera une opportunité pour relancer la recherche dans cette région et faire un bilan sur les travaux anciens et modernes consacrés aux cités et au territoire de ce royaume. A cet effet, il proposera au président de l’APC de Skikda, l’installation d’une statue à la mémoire de Jugurtha à l’instar de celle de Massinissa qui sera érigée «prochainement» à Alger.

Il est utile dans ce contexte de rappeler la mise en service du numéro vert 1066 pour la généralisation de l’utilisation de la langue amazighe. «Ce numéro assurera un service de traduction vers la langue amazighe, une assistance dans le choix des prénoms amazighs et la transcription dans la langue amazighe», a affirmé M. Assad lors du lancement de ce service.

La stratégie du HCA se base essentiellement sur l’enseignement progressif de cette langue dans les écoles et les universités, a affirmé le responsable de cette instance qui a mis l’accent sur les multiples partenariats conclus par le HCA avec les divers ministères et instances officielles dont les deux ministères de l’Education Nationale et de la Communication.

Le responsable du HCA a salué les efforts du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a institué le nouvel an amazigh, journée chômée et payée favorisant la promotion de la langue amazigh. Il a également évoqué les efforts des hommes et femmes ayant contribué au lancement de la première instance en Algérie chargée de la réhabilitation de la langue et de la culture amazighe.

Salima Ettouahria