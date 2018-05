Rationalisation de l’utilisation de l’énergie : Sonelgaz sensibilise les APC

Une action de sensibilisation des imams et du personnel technique des assemblées populaires communales, dont les institutions sont réputées pour être de «grandes consommatrices» d’énergie, sur l’utilisation idoine de cette ressource énergétique durant les périodes de fortes chaleurs a été organisée lundi par la Direction de la distribution centre (SDC) de la Sonelgaz de Tizi-Ouzou. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation annuelle sur l’utilisation idoine de l’énergie, cette rencontre intervient dans le sillage des actions déjà lancées auprès des citoyens dans les quartiers et à domicile, à travers les médias et les réseaux sociaux et qui inclut également les institutions et organismes publics.

Le choix des deux clients conviés à cette rencontre, a précisé la même source, est dicté par leur qualité de

«grands consommateurs» d’énergie, à cause notamment de l’usage disproportionné de l’éclairage public pour les mairies et de leur grand nombre à travers la wilaya, près de 1000, s’agissant des mosquées. A titre indicatif, la consommation énergétique de mairies, pour ce qui concerne l’éclairage public, enregistre une courbe ascendante ces trois dernières années, passant de 38 429 032 kilowatts (Kw) en 2015 à 41 864 134 Kw en 2016 pour atteindre 44 166 378 Kw en 2017.

Le même schéma ascendant est également constaté dans la consommation des mosquées qui est passé de 8 228 543 Kw en 2015 à 8 450 701 Kw en 2016 pour atteindre les 10 547 906 Kw en 2017. Les différents intervenants lors de cette action de sensibilisation ont souligné la nécessité de rationaliser la consommation énergétique durant la période de canicule pour éviter les coupures et le recours au délestage. «Le choix des deux clients est dicté non seulement par leur statut de grands consommateurs d’énergie, mais aussi par leur rôle actif dans la société et l’apport qu’ils peuvent apporter à la Sonelgaz dans sa démarche de rationalisation de la consommation durant cette période», a souligné Mohamed Djouadi, directeur de la SDC.

Il a indiqué, en outre, que «des recommandations seront transmises aux APC sur comment mieux gérer l’utilisation de l’éclairage public qui, souvent, reste allumé durant la journée et aux mosquées pour rationaliser l’utilisation de la climatisation», mais aussi, a-t-il ajouté, «pour inciter le citoyen à modérer sa consommation à travers les prêches hebdomadaires». Par ailleurs, le montant des créances détenues par la Sonelgaz auprès de ses abonnés s’élèvent à près de 1 591 millions de DA, dont 506 millions de DA auprès des ménages et commerçants, soit un taux de 31,8 % et le reste auprès des communes et des différentes administrations.